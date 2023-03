Calvario: mujer acabó en silla de ruedas tras cita romántica, ¿qué pasó?

Las aplicaciones de citas no son un determinante de éxito para quienes apelan a estas con la ‘esperanza’ de conseguir pareja o, por lo menos, entablar una amistad. Así como hay casos que pueden derivar en matrimonio, otros son encuentros ‘pesadilla’ y para personas como la estadounidense, Kiaha Kurek, algo que quisiera dejar en el pasado.

Lo que comenzó como una cita romántica terminó en un calvario para la residente de Portland, Oregón, quien recordó cómo en noviembre de 2012 estuvo al borde de la muerte cuando intentó salir con una nueva persona. Lo había conocido en Plenty of Fish, pero las cosas se salieron de control y terminó en silla de ruedas con incertidumbre de si volvería a caminar.

Según contó la estadounidense, el hombre con el que había salido frenó repentinamente en un giro y fue ahí cuando se produjo el accidente (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Toa55

La mujer evocó a SWNS la que considera como una noche de “infierno” y la serie de sucesos que la condujeron aquel día de su casa al hospital. En el encuentro, Kurek y el joven que había conocido, decidieron ir al cine; y al regreso a casa ocurrió un accidente automovilístico. Según relató, este hombre se detuvo repentinamente en un giro y otro carro chocó contra ellos.

Temía no volver a caminar

“Recuerdo estar sentada en el automóvil, ver los faros que venían hacia mí y pensar: ‘Este es el final’ (...). Me desperté y me ardían los ojos porque la sangre goteaba en ellos. Pude escuchar un fuerte ruido cuando el auto se abrió”, dijo a SWNS, según recogió New York Post. La angustia por si no sobrevivía la reemplazó otro temor: los doctores no podían garantizar que, con el tiempo, sus piernas respondieran como antes.

El diagnóstico no era para menos, pues el siniestro vial le había dejado fracturas en sus costillas y afectado una pierna. Tal fue la gravedad de las heridas que, según el diario mencionado, requeriría una intervención quirúrgica con la cual le pusieran clavos. Tras ello, la vida que conocía semanas atrás cambió por completo cuando tuvo que mudarse con sus papás para recibir apoyo en la recuperación.

El proceso de recuperación tardó un año (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / wutwhanfoto

“Salí de la cirugía con un dolor insoportable y quedé devastada cuando los médicos me dijeron que tal vez no podría volver a caminar correctamente (...). Tuve que volver a vivir con mis padres y depender de otras personas para hacer todo, lo cual fue la peor parte”, recordó Kurek.

La silla de ruedas pasó a ser otra de sus compañías durante varios meses, pues el tiempo era incierto antes de siquiera dar un paso. En lo demás, estaba dependiente de terceros en las tareas básicas; ya que, para empezar, le era prácticamente imposible levantarse de la cama.

¿Qué pasó con el hombre de la cita?

Sobre el proceso de recuperación, Daily Mail informó que tardó un año e incluyó, en principio, la silla de ruedas hasta que progresivamente el apoyo fue reemplazado por una caminadora, muletas y (en la etapa final) el bastón. La asistencia médica elevó sus facturas al punto que tuvo que declararse en bancarrota.

En cuanto al individuo que había conocido por la aplicación de citas, según su relato, estaba cargado de ‘sorpresas’. Una vez ella estaba en el hospital, el sujeto la contactó y le ofreció disculpas por el accidente; sin embargo, también le reveló que, en realidad, no tenía 24 años sino 19.

La estadounidense dijo que no había emprendido ninguna demanda, aunque las lesiones que sufrió y el tratamiento la dejaron en la 'quiebra' (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Chris Ryan

Su molestia no fue menor porque se trataba de un conductor “bastante nuevo”. Pese al accidente, la estadounidense optó por centrarse en su recuperación y no presentar ninguna demanda. Ahora, aprovecha para contar su historia, sugerir tener confianza en los instintos e indagar sobre con quién se sale.

“Cuando se trata de citas, debes ser consciente de cuánta confianza depositas en las personas”, dijo la mujer, citada por Daily Mail.