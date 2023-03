¿La peor cita? Se conocieron por redes sociales y él la abandonó al minuto de verla en persona

Las redes sociales, más allá de ser un espacio que teje puentes informativos entre millones de personas, son utilizadas por muchas personas como un mecanismo para buscar pareja, que lleva a que incluso una de los dos partes interesada decida empacar maletas para conocer personalmente a esa persona especial con quien el vínculo comenzó a través de un chat.

Sin embargo, no todos los encuentros tienen garantía de éxito, pues los resultados están sujetos a múltiples factores que hacen parte de la impresión inicial: es que una cosa es cuando se conversa por mensajes virtuales y otra diferente cuando el diálogo es directamente en persona. Los intereses de cada quien y, algunas veces, hasta la etapa de la vida en la que se encuentran juegan un papel protagónico.

La mujer confesó que, luego de recibir ese desplante borró el número de su 'cita'. - Foto: TikTok @raychfayce

Rachel Wilson es una joven estadounidense que en su cuenta de TikTok suele compartir contenido alusivo a citas, maquillaje, consejos y experiencias del día a día. En una de esos contenidos narró la que, para ella, pudo haber representado una de las ‘peores’ citas románticas, cuando la persona con la que acordó verse la dejó sola a los 45 segundos de conocerla en persona.

La excusa del joven que conoció

“Mi cita de Hinge (aplicación de citas) sale a los 45 segundos después de conocerme para ‘mover su carro’, pero después me escribe ‘lo siento, no lo sentía’”. Esa es la descripción con la que Wilson describió ese momento de incomodidad. Sin embargo, no por ello cree que las redes sociales no sean un buen espacio para poder lograr un encuentro con los resultados esperados.

Según New York Post, la mujer creyó que realmente el hombre que estaba ‘conociendo’ había dejado mal estacionado su vehículo, y que no tardaría en regresar. Su sorpresa se la llevó unos minutos después cuando salió a la puerta del establecimiento para esperarlo sin que este se visualizara por allí.

No fue sino hasta que recibió una alerta en su celular cuando comprendió que la cita había llegado a su fin sin siquiera comenzar. “Me paré frente al restaurante esperando unos cinco minutos antes de recibir el mensaje de texto”, recogió el medio estadounidense.

De acuerdo con su relato, su reacción no fue otra más que bloquear el número y no responder a esa ‘justificación’. A la fecha, asegura no saber nada de él.

El desconcierto de Wilson llegó por la manera en que el hombre se fue del lugar sin al menos darle alguna explicación en persona. Según ella, durante el tiempo que conversaron por la aplicación de citas no notó alguna señal o comportamiento que la llevara a anticipar lo que terminó ocurriendo.

La estadounidense conoció a ese hombre en una aplicación de citas. - Foto: Getty Images / Tonktiti

“Me gustó que hizo planes sólidos desde el principio”, dijo Wilson. Y agregó: “Odio cuando conoces a alguien en una aplicación de citas y hablas para siempre, sin planes sólidos para conocerse”, recopiló New York Post.

Joven no ‘superaba’ a su pareja fallecida

En TikTok una joven que aparece como Carly Burke compartió la razón por la que decidió romper el vínculo con su novio y que la llevó a considerarlo como “el peor” noviazgo que ha tenido. Según ella, al comienzo creyó que estaba siendo blanco de una infidelidad, pero con el paso del tiempo una serie de actitudes la llevaron a percatarse de otra realidad.

El recuerdo permanente de una exnovia fallecida fue la razón por la que una joven terminó su relación (la imagen de la derecha es de referencia). - Foto: TikTok @carlybburke (izquierda), Getty Images / Autor: Mikael Vaisanen (derecha)

“¿Alguna vez has estado en una relación en la que pensaste que te estaban engañando y luego descubriste lo que realmente estaba sucediendo? Sí, eso me pasó a mí”, dijo Burke al revelar que tras hacer algunas averiguaciones se dio cuenta que su entonces novio veía en ella a su expareja fallecida por su parecido físico.

@carlybburke (This was years ago and is not about my current bf) ♬ original sound - Carly Burke

La tiktoker dijo que la relación había llegado a un punto en el que ella recibía mensajes como “hola, cariño. Acabo de comprarte flores”, pero que él nunca le daba ese tipo de presentes. Las acciones inusuales continuaron presentándose y llevaron a que la mujer le terminara.