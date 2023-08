Conductor que atropelló intencionalmente a 6 migrantes se entrega a la policía en California, EE.UU.

Las víctimas recibieron atención médica en un hospital local a causa de sus lesiones y fueron dadas de alta la noche del domingo, indicó Greene a The Associated Press. Foto: Getty Images | Foto: Getty Images

Las víctimas recibieron atención médica en un hospital local a causa de sus lesiones y fueron dadas de alta la noche del domingo, indicó Greene a The Associated Press. La policía los identificó como Jorge A. López, Zalapa M. Hermosillo, José L. Calderón, Luis D. Alcantar, Rodrigo M. Gutiérrez Tapia y Santiago Baltazar. No fue posible contactarlos el lunes para conocer sus comentarios.