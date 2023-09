Conmoción en Washington por dramático aumento de crímenes

Pero algunos reconocen haber tenido que cambiar sus costumbres, como dejar de ir a las gasolineras por la noche para no tentar al destino por miedo a que les roben el coche. La sensación de inseguridad llevó a un restaurante a “pedir ayuda” en X, antes Twitter . El consulado de México en Washington incluso instó este verano a sus nacionales a que “tomen precauciones” en esta ciudad de unos 700.000 habitantes, porque presenta “un aumento significativo de delitos en zonas antes consideradas como seguras”.

Múltiples factores

En Washington, el fenómeno ha desplazado a muchos habitantes negros provocando una profunda agitación social en algunos barrios. Las autoridades alegan por su parte la falta de agentes policiales o el hecho de que dos tercios de las detenciones no van seguidas de procesamientos. Pero estos argumentos no acaban de convencer a Richard Rosenfeld, y la cantidad de armas no es algo específico de la ciudad.