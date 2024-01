¿Cuántas veces se puede volver a solicitar la visa americana si la rechazan?

Tenga en cuenta que si el motivo de su solicitud no ha cambiado o las circunstancias que rodean su motivo no han cambiado, es poco probable que se apruebe su nueva solicitud. Por ejemplo, si estaba solicitando una visa de trabajo y fue rechazado anteriormente porque no tenía una oferta de trabajo de un empleador estadounidense, simplemente volver a presentar la solicitud sin una oferta de trabajo probablemente no dará como resultado un resultado diferente.