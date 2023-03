Desgarrador video: perro fue abandonado en una carretera y corrió, sin éxito, tras su dueño

El abandono de un perro en Estados Unidos quedó captado en cámaras de seguridad y generó indignación tanto en las redes sociales como entre quienes conocieron de cerca el suceso. El canino fue arrojado en el sur de Dallas, Texas, por un sujeto a quien las autoridades le siguen la pista y en un área que, según medios locales, es característica por ese tipo de hechos.

Las imágenes fueron compartidas por quien lidera la Comisión de Animales de Dowdy Ferry, Jeremy Boss, a través de Facebook. En estas quedó captado el momento preciso en que un individuo se detuvo en plena carretera y sacó del baúl a un pastor alemán que terminó por abandonar en cuestión de 30 segundos.

El abandono tuvo lugar este miércoles 8 de marzo sobre las 6:45 p. m. (hora local). - Foto: Facebook / Jeremy Boss

Posteriormente, el hombre se subió a su Chevrolet blanco y emprendió su camino a toda marcha e ignoró algunos gritos, pues a lo lejos se escuchaba decir: ¡Hey, no! Sin embargo, los llamados no fueron tenidos en cuenta, ni mucho menos los quejidos del animal, que no dudó en intentar, durante su confusión, perseguir el carro.

Indignación tras la denuncia

Incluso la vida del canino pudo estar en riesgo, pues en medio del intento porque no lo abandonaran, el perro estaba corriendo justo cuando otro vehículo transitaba en sentido contrario. Las imágenes no tardaron en generar indignación en redes sociales, mientras Boss instó a la comunidad para que ayudara a identificar a aquel hombre.

“¡Nuestro hogar de acogida también fue testigo de cómo arrojaban al perro! ¡Es hora de descubrir quién es!” el responsable. “¡Este es el ferry desaliñado! ¡Nuestras cámaras son una prueba de que la vigilancia funciona! ¡Ahora hagamos que nuestro sistema funcione!”, escribió Boss junto al video de la denuncia.

Según WFAA, el abandono del pastor alemán tuvo lugar este miércoles 8 de marzo sobre las 6:45 p. m. El lugar es conocido por ser donde otros animales también han sido abandonados. “Ese fue un basurero intencional y no quería que lo atraparan. Y no quería a ese perro y lo dejó en claro”, dijo Boss al medio mencionado.

Imagen de referencia de un pastor alemán. El canino en cuestión fue encontrado en buenas condiciones. - Foto: Getty Images / Roger Tidman

“Me revuelve el estómago cuando veo personas que se toman el tiempo de llevar a su perro, conducir hasta aquí y tirarlo como basura como se conoce a Dowdy Ferry”, agregó.

Tras las huellas del sospechoso

Por su parte, el vocero del Departamento de Policía en Dallas, Brian Martínez, aclaró que lo ocurrido estaba tipificado como un delito de clase A (menor) y que están tras la pista del sospechoso. “Un crimen como este es uno de esos que son tan aleatorios que necesitamos la ayuda del público cuando ven algo sospechoso, o ven que ocurre un acto como este”, señaló Martínez en WFAA.

Según Univisión, por lo pronto, el canino quedó bajo el cuidado de la Oficina del Control de Animales. El pastor alemán estaba en buenas condiciones, salvo por una lesión leve en una de sus piernas.

Imagen de referencia. Getty Images. - Foto: Getty Images

El mes pasado, otro caso conmovedor (en Brasil) quedó registrado en video cuando un canino persiguió la ambulancia en la que su dueño era transportado, después de que este sufriera un trauma craneoencefálico. En el clip se observa cómo en varias ocasiones el animal se atravesó al vehículo como si buscara evitar que se llevaran a su dueño.

En un comienzo “tuvimos dificultades para acercarnos al paciente porque su cachorro estaba muy estresado al ver a personas extrañas (...). Para preservar la seguridad del equipo optamos por no meterlo en el vehículo porque era demasiado agresivo”, dijo al medio O Globo Lucas Vinícius, uno de los testigos.