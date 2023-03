Peluquera canina se encontró esta sorpresa enredada en el pelo de su cliente: “Esto si es maltrato animal”

Una profesional del cuidado de las mascotas llamada Itzy publica contenido en redes sociales sobre el proceso de atención de sus adorables clientes. Sin embargo, un caso en especial generó sorpresa y hasta indignación tanto en la peluquera de mascotas como en los internautas, todo por un hallazgo inesperado en el pelaje de un perrito.

Itzy Martínez es una mujer experta en “grooming”, es decir la encargada del cuidado de las mascotas en términos de aseo y cortes de pelo. Martínez además es generadora de contenido en redes sociales como TikTok en donde suele compartir con sus seguidores la atención que reciben sus clientes perrunos.

La mujer apasionada por las mascotas se llevó tremenda sorpresa luego de que se encontrara realizando un corte de pelo a un perro, pero cuando se encontraba trabajando en una de las patas del canino se percató de la presencia de una figura oscura al fondo del pelo de su cliente.

Luego de ir despejando el pelo con ayuda de su máquina de corte y sus tijeras, se llevó una desagradable sorpresa, se trataba de una cucaracha de gran tamaño que se encontraba viviendo entre el pelo del animalito.

Esta situación generó indignación en Itzy quien no dudó en calificar este hallazgo como un caso de maltrato animal. La profesional en el cuidado de las mascotas no dudó en grabar lo que se había encontrado y así dejar constancia de las condiciones en las que estaba el perrito.

“Esto si es maltrato animal, vino a corte de pelo y encontramos una cucaracha 🤢”, escribió la mujer en su publicación.

El video de inmediato se hizo viral, por lo que ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones. El hecho ha generado diversas opiniones de quienes en su mayoría ponen en duda los cuidados entregdos por los amos de aquel perrito recibe.

“Te apoyo al 100 🥺”; “Muchas gracias, me acaban de desbloquear una nueva inseguridad... 🥺”; “Qué onda, los dueños no lo tocan o que, ¿cómo no se van a percatar?”; “😳 pobre 😞 a veces me pregunto para qué tienen un peludito o gatitos si no serán responsables con ellos”; “Necesito parte dos, para ver qué se la quitan y pueda descansar mi alma. 🥺”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Los expertos en el cuidado de las mascotas recomiendan a los dueños estar pendientes sobre el estado del pelo de los animales y de su piel. Para el caso de los perros, algunas señales pueden dar indicios de que algo no está bien, así lo explica el portal experto en el cuidado de las mascotas Universo Mascotas.

“Revisa que no tenga infecciones u hongos que puedan causar la caída del pelo o del mal estado de este. Es importante también protegerlo de pulgas y garrapatas, ya que estos son los principales causantes de daños en la piel y deterioro del pelaje”, explican.

Este cuidado comienza por una alimentación balanceada, cuando un perro no consume las suficientes proteínas y vitaminas, esto se podrá ver reflejado tanto en la salud de la piel como en la calidad del pelo.

Se debe evitar la aplicación o consumo de algunos productos naturales que supuestamente mejoran el estado del pelo en los perros como por ejemplo el huevo, mantequilla y aceite de pescado. La limpieza también cumple un papel fundamental, Universo Mascotas recomienda que el canino se le suministre su baño cada cuatro semanas.

El cepillado al pelaje también es una pieza clave, ya que mejora la apariencia del canino además de estimular el nacimiento del nuevo pelo de manera sana. Esto acompañado de la limpieza harán la diferencia a la hora de evitar situaciones como la presentada por el perrito con la cucaracha en su pelaje.