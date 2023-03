Donald Trump: el escándalo que podría conducirlo a la cárcel y costarle la Casa Blanca

Durante los últimos días, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado en el radar internacional luego de que anticipara que este martes 21 de marzo podría ser arrestado. El sábado, en la red social Truth Social, el exmandatario advirtió sobre lo que podría ocurrir en esta jornada y elevó un llamado a sus seguidores.

“El principal candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos de América será arrestado el martes de la próxima semana. ¡Protesten, recuperen nuestra nación!”, fueron las palabras que lo centraron nuevamente en el radar. El escándalo engloba el supuesto pago que hizo a una actriz porno para ‘comprar’ su silencio antes de las elecciones de 2016.

Acusación contra Donald Trump podría 'permear' su intención de regresar a la Casa Blanca. (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) - Foto: AFP

La mujer que mantiene en vilo al país norteamericano es Stormy Daniels, siendo su nombre de pila Stephanie Clifford. Todo se remonta a julio de 2006, cuando ambos se conocieron durante un torneo de golf celebrado en el oeste de la nación; en ese entonces el exjefe de Estado tenía 60 años y 27 la mujer que ahora pone en ‘tela de juicio’ la estabilidad de su candidatura presidencial.

El origen de la polémica

Las afirmaciones de lo que sucedió después, según Daniels, son motivo de discrepancias pues mientras ella asegura que pasó la noche con el magnate republicano, este desmiente haber sostenido relaciones sexuales con ella y la tilda de “estafadora”. La suma de 130.000 dólares es lo que supuestamente aquella mujer habría recibido para no sacar a la luz información que pudiese perjudicar su aspiración a la Casa Blanca.

Stormy Daniels supuestamente habría recibido 130.000 dólares por su silencio. - Foto: AFP / Robyn Beck

Ese pago podría ser la antesala para que Trump sea el primer expresidente estadounidense acusado de un delito penal. La lupa está puesta en que ese monto se habría reportado como si fueran gastos legales.

Así las cosas, sus aspiraciones para regresar a la Casa Blanca podrían verse permeadas y agudizar otra serie de investigaciones que tienen su apellido como foco de debates. Hace algunas semanas el republicano formalizó su intención de convertirse nuevamente en presidente, una carrera a la que se enfrentaría nuevamente contra el demócrata Joe Biden.

Esta no es la primera vez que el testimonio de Stormy Daniels intenta salir a la luz y derivar en repercusiones. En el año 2011 habría intentado vender por 15.000 dólares los detalles a la revista In Touch; no obstante, esta desistió a la publicación tras supuestamente recibir amenazas de demanda por parte de Michael Cohen, uno de los exdefensores de Trump.

Este abogado podría convertirse ahora en uno de los testigos clave de la indagación en curso.

Estados Unidos, alerta ante una inculpación

Por lo pronto la Policía de Nueva York reforzó la seguridad de cara a una eventual inculpación a Donald Trump, y luego de que el exmandatario instara a sus partidarios para que lo respaldaran de forma masiva. En la jornada anterior unos cuantos seguidores se congregaron ante el tribunal de Manhattan.

Gavin M. Wax, presidente de los jóvenes republicanos de Nueva York, habla cerca de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Brag, y del Tribunal Penal del Condado de Nueva York.. - Foto: Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

En caso de que el expresidente sea arrestado constituiría un acto sin precedentes en esa nación y las autoridades de la ‘Gran Manzana’ se han preparado con barricadas en torno a la Trump Tower en la Quinta Avenida, así como en la oficina del fiscal Alvin Bragg.

“Estamos operando con filtraciones, estamos operando con información limitada pero está claro que ellos ven al presidente Donald Trump como una amenaza”, señaló Gavin Wax, líder de los jóvenes republicanos de Nueva York, convocantes de la manifestación.

Por su parte, una abogada del exjefe de Estado, Alina Habba, dijo a CNN que “si (los demócratas) deciden inculparlo por una infracción que realmente no ha cometido, van a generar un caos”.

*Con información de AFP.