El origen del covid-19: otra entidad del Gobierno de Estados Unidos informa sobre cómo inició la pandemia

El Departamento de Energía de Estados Unidos cree que la pandemia de coronavirus probablemente surgió por una fuga en una laboratorio chino, aunque la Casa Blanca sostuvo el domingo 26 de febrero que la inteligencia estadounidense está dividida sobre el tema.

La afirmación consignada en un informe clasificado por la oficina de Avril Haine, directora Nacional de Inteligencia, marca un cambio de postura en el Departamento de Energía, que antes se había mostrado indeciso sobre el origen del virus.

La fuga del virus de un laboratorio es la principal premisa del origen de la pandemia - Foto: Alcaldía de Bogotá/Web

Personas que tuvieron acceso al informe clasificado, citadas por Wall Street Journal y The New York Times, afirman que el departamento hizo su juicio con “poca confianza”, resaltando cómo las diferentes agencias estadounidenses permanecen divididas sobre los orígenes del covid-19, la pandemia que azotó al mundo a comienzos de 2020.

La conclusión, resultado de un supuesto nuevo análisis de inteligencia, es significativa porque ese departamento supervisa una red nacional de laboratorios, incluidos algunos que realizan investigación biológica avanzada.

Las vacunas fueron las principales aliadas para superar la pandemia del coronavirus. - Foto: Getty Images

Así, el departamento se une al FBI en la creencia de que la pandemia, que dejó casi 7 millones de muertes en todo el mundo, fue el resultado de un accidente de laboratorio en China.

Cuatro agencias estadounidenses de inteligencia creen que el covid-19 surgió por transmisión natural, mientras otras dos aún no se deciden, según Wall Street Journal.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, destacó que alrededor del tema aún persisten “una variedad de posturas”.

Las vacunas se volvieron requisitos para que los turistas pudieran viajar a diferentes países del mundo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Ahora mismo no hay una respuesta definitiva que haya surgido desde la comunidad de inteligencia sobre esta pregunta”, dijo a la cadena CNN el domingo 26 de febrero.

China rechazó de manera enérgica este lunes 27 de febrero la hipótesis que privilegia ahora el Departamento de Energía de Estados Unidos y dijo sentirse “ensuciada” por estas nuevas acusaciones.

La enfermedad causó millones de víctimas en todo el mundo. China fue uno de los países con más decesos por cuenta del coronavirus. - Foto: Getty Images

A mediados de febrero, la Organización Mundial de la Salud prometió hacer todo lo posible “hasta encontrar la respuesta” sobre los orígenes del covid-19, rebatiendo un informe que sugería que el organismo de la ONU había abandonado la investigación.

La comunidad científica considera crucial determinar los orígenes de la pandemia para combatir mejor una próxima o incluso prevenirla.

Las pruebas caseras para detectar contagios de covid-19 fueron útiles para no salir de casa - Foto: Getty Images / Grace Cary

Hace unos meses, y de acuerdo con las investigaciones que hizo la doctora Alina Chan, científica de Harvard, publicadas por el Daily Mail, se ratificó que una fuga del laboratorio de Wuhan es hasta ahora el origen más probable de la pandemia del coronavirus, porque Beijing trató de encubrirlo.

China adoptó medidas drásticas para contrarrestar los contagios en el país. - Foto: AFP

La científica de Harvard dijo al Comité Selecto de Ciencia y Tecnología que es “razonable” creer que la covid-19 fue diseñada genéticamente en China.

Además, a eso se sumó el encubrimiento del Partido Comunista Chino del brote inicial en Wuhan hace dos años y los intentos de sabotear la investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre los orígenes de la pandemia, lo que hace probable la teoría de la fuga de laboratorio.

En China las medidas anticovid y la campaña Covid Cero promocionada por el gobierno generaron protestas por parte de los ciudadanos - Foto: AFP

Sin embargo, hay probabilidad de que se planteen más preguntas sobre la relación entre el presidente chino, Xi Jinping, y la OMS, que el año pasado fue acusada de publicar un informe encubierto sobre el brote.

Otros dos estudios dieron luces sobre el origen del covid

Los dos estudios fueron difundidos por CNN, sin embargo, no han sido revisados por pares y no han sido publicados en revistas científicas. No obstante, según los resultados, estos ofrecen más pruebas de que el virus de coronavirus se originó en animales.

Las uñas con tonalidad azul fueron algunas de las consecuencias que dejó el covid en quienes se contagiaron con el virus. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los estudios titulado ‘El mercado de Wuhan fue el epicentro del surgimiento del SARS-CoV-2′ se concentró en los mercados de la ciudad china, tomó muestras del ambiente, hizo un análisis especial de los primeros casos encontrados y descubrió que las personas positivas tenían alguna relación con la venta de animales vivos en los lugares ya mencionados.

El otro estudio mencionado por el medio de comunicación CNN, nombrado ‘Es muy probable que la aparición de SARS-CoV-2 se deba a al menos dos eventos zoonóticos’, encontró que los principales linajes virales se dieron debido al cruce entre el virus y especies de humanos.

Se dice que los murciélagos fueron los causantes del virus. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según esta investigación, el primer caso apareció a finales del mes de noviembre o inicios de diciembre de 2019 y hubo un segundo linaje que se presentó justo una semana después del primer positivo en la zona.

Ambos estudios coinciden en que el virus no surgió en un laboratorio, por el contrario, concuerdan con un estudio publicado a finales de 2021 en el que se señala que el virus se originó en un animal y se estudiaba la probabilidad de que fuera en un mercado de vida silvestre.

El virus mutó en variantes que en algún momento hicieron pensar lo peor. - Foto: Getty Images/iStockphoto

