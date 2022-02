Dos nuevos estudios revelarían cuál fue el origen de la covid-19 y cómo se propagó

Los dos estudios fueron difundidos por CNN, sin embargo, no han sido revisados por pares y no han sido publicados en revistas científicas. No obstante, según los resultados, estos ofrecen más pruebas de que el virus de coronavirus se originó en animales.

Uno de los estudios, titulado ‘El mercado de Wuhan fue el epicentro del surgimiento del SARS-CoV-2′ se concentró en los mercados de la ciudad china, tomó muestras del ambiente, hizo un análisis especial de los primeros casos encontrados y descubrió que las personas positivas tenían alguna relación con la venta de animales vivos en los lugares ya mencionados.

El otro estudio mencionado por el medio de comunicación CNN, nombrado ‘Es muy probable que la aparición de SARS-CoV-2 se deba a al menos dos eventos zoonóticos’, encontró que los principales linajes virales se dieron debido al cruce entre el virus y especies de humanos. Según esta investigación, el primer caso apareció a finales del mes de noviembre o inicios de diciembre de 2019 y hubo un segundo linaje que se presentó justo una semana después del primer positivo en la zona.

Ambos estudios coinciden en que el virus no surgió en un laboratorio, por el contrario, concuerdan con un estudio publicado a finales de 2021 en el que se señala que el virus se originó en un animal y se estudiaba la probabilidad de que fuera en un mercado de vida silvestre.

¿Qué animal fue el posible transmisor?

Según los estudios señalados y las muestras adquiridas en el mercado de Wuhan, hubo un puesto con la mayoría de los casos positivos, incluso en una jaula donde se habían visto previamente a perros mapaches.

Los hallazgos son “lo más cercano posible a tener el virus en un animal”, dijo a CNN Robert Garry, profesor de Microbiología e Inmunología en la Facultad de Medicina de Tulane.

Según Garry, hay probabilidad de que el virus comenzara con dos transmisores animales, por ejemplo, un perro mapache y otro mamífero que fue el que sirvió como huésped. Cabe señalar que este virus no discrimina en qué cuerpo se replica, por lo que podría alojarse en el cualquier tipo de cuerpo.

Para los expertos consultados por el medio de comunicación, se debe hacer un trabajo exhaustivo de regulación y cría de animales silvestres en mercados como el de Wuhan. Además, hacen un llamado a la inversión de infraestructura y campañas de higiene en estos lugares para así evitar la propagación de virus.

Variante de covid ómicron se propaga en cárceles en Hong Kong

Hong Kong informó un recrudecimiento de la epidemia de coronavirus en sus cárceles, donde están encerrados cientos de activistas políticos y manifestantes, con más de 200 detenidos infectados.

Según las estadísticas, los centros de detención contabilizaron 202 casos confirmados y 135 positivos preliminares, es decir, un número multiplicado por 20 en casi una semana.

“Se espera que se descubran más casos en la próxima semana”, indicaron las autoridades, añadiendo que se habían encontrado focos de contagio entre el personal penitenciario.

Las visitas están suspendidas desde principios de febrero y se ha asignado un centro de detención para el aislamiento de los presos infectados.

La ciudad está plagada de su peor ola de covid-19, registrando miles de casos cada día, con hospitales sobrecargados y un gobierno anticuado que se esfuerza por aislar a cada persona infectada.

Entre los 7.200 detenidos actuales se encuentran numerosos militantes prodemocracia, detenidos después de las inmensas y a veces violentas manifestaciones de 2019.

China ha promocionado durante mucho tiempo la estrategia “cero covid”, a la que Hong Kong adhirió desde el comienzo de la pandemia, manteniendo las infecciones en un nivel bajo gracias a fronteras ampliamente cerradas y aislando a todos los pacientes. Pero desde que la variante ómicron forzó estas barreras a principios de enero, la ciudad densamente poblada ha registrado más de 55.000 casos, contra 12.000 en los dos primeros años de pandemia.

El número real de personas infectadas podría estar cerca de 200.000, estimó el antiguo responsable de la autoridad hospitalaria Leung Pak Yin.

*Con información de AFP.