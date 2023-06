Elon Musk armará con su tecnología al poderoso ejército de esta potencia mundial

Elon Musk sigue proporcionando su tecnología a diferentes países del mundo, sin importar ideologías políticas.

En esta ocasión, las Fuerzas Armadas de Japón están considerando usar Starlink, la red de comunicaciones por satélite de SpaceX, del multimillonario, consejero delegado de Tesla y propietario de Twitter.

Según medios locales, las fuerzas militares de ese país han estado probando la red de la compañía estadounidense para sus fuerzas terrestres, marítimas y aéreas desde el pasado mes de marzo.

Debido a que ha resultado ser eficiente, ya están considerando adoptarla oficialmente a partir del año fiscal que comienza en abril de 2024, según publicó el periódico japonés The Japan News.

Starlink es la red de telecomunicaciones de Elon Musk. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Las fuerzas de defensa actualmente utilizan dos de sus propios satélites de banda X y la organización planea probar varios otros proveedores de servicios este año fiscal, información también dada a conocer por el medio mencionado.

Las fuerzas militares de Japón cuentan con más de 250 mil efectivos y, según pública el medio web El Observador, es el tercer país en poderío militar del planeta.

A pesar de considerarse un país pacífico, su primer ministro, Fumio Kishida, afirmó que invertirá más dinero para rearmar su ejército, debido a las tensiones que se viven en diferentes partes del mundo.

Starlink podría desencadenar una tercera guerra mundial

Un gran porcentaje de la red eléctrica y de telecomunicaciones que en este momento tiene habilitada Ucrania, en medio de la destrucción que ha dejado la guerra, hace parte de apoyos internacionales entre los que se destacan los satélites de la compañía de Elon Musk, Starlink.

Sin embargo, entre el apoyo y disponibilidad que ha interpuesto el magnate dueño de Tesla, el servicio se ha visto limitado hasta para el uso militar.

El Ejército de Ucrania usando el servicio de telecomunicaciones de Starlink - Foto: Getty Images / Global Images Ukraine

Pues bien, esta situación quedó expuesta en las redes sociales, justo cuando el exastronauta estadounidense, Scott Kelly, quien a través de un trino le pidió a Elon Musk mayor apoyo en Ucrania para mejorar las telecomunicaciones con el uso de satélites de Starlink.

El magnate no tardó en responderle que no era tan sencillo como parecía, puesto que estaba empeñado en que su tecnología no fuera la causante de una tercera guerra mundial.

“Elon Musk, informes de fuentes confiables indican que Starlink está restringido incluso para comunicaciones militares”, comenzó diciendo el exastronauta, denunciando ante Musk la necesidad de apoyar a las tropas ucranianas.

Una terminal de Starlink del Ejército de Ucrania en el campo de batalla. - Foto: Getty Images / Global Images Ukraine

“El ataque de precisión en defensa de la soberanía no es escalonado. Putin no se detendrá hasta que sea derrotado en el campo de batalla. Starlink es esencial. Gracias”, concluyó en su mensaje Kelly, esperando que, por presión pública, el dueño de la compañía respondiera al llamado, y así fue.

“Eres lo suficientemente inteligente como para no tragarte los medios y otra basura de propaganda”, comenzó diciendo Musk.

Y agregó: “Starlink es la columna vertebral de las comunicaciones de Ucrania, especialmente en la línea del frente, donde casi todas las demás conexiones a internet han sido destruidas”, indicando que tenía pleno conocimiento del asunto; sin embargo, había tomado una decisión con respecto a la coyuntura internacional.

“Pero no permitiremos la escalada del conflicto que pueda conducir a una tercera guerra mundial”, sentenció el dueño de Twitter, señalando su preocupación sobre el uso de sus satélites y previniendo, presuntamente, que su participación pueda desencadenar un conflicto mucho más grave del que hasta ahora se registra.

“Los terminales comerciales de SpaceX, al igual que otros productos comerciales, están destinados para uso privado, no militar, pero no hemos ejercido nuestro derecho de apagarlos. Nos esforzamos por hacer lo correcto, donde ‘lo correcto’ es una cuestión moral extremadamente difícil”, sostuvo Musk.