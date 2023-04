Facebook indemnizará a algunos de sus usuarios que crearon cuentas entre 2007 y 2022 tras demanda colectiva

Tras el escándalo de Cambridge Analytica en 2018, cuando Facebook afirmó que había compartido información personal de más de 50 millones de perfiles de Facebook sin que los usuarios lo supieran. Se inició una demanda colectiva que fue aceptada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

Por lo que ahora, desde las partes involucradas se informó que han llegado a un acuerdo por $725 millones de dólares, lo que equivale a unos 3. 282.000 millones de pesos colombianos aproximadamente, con los que se dará una indemnización a las personas afectadas y que sigan todos los procedimientos judiciales para obtener el beneficio.

Los despidos corresponden a áreas técnicas como experiencia de usuario, ingeniería de software, programación gráfica. - Foto: Getty Images

Pues bien, las personas que serán elegibles para participar en la demanda colectiva son aquellas que residan en Estados Unidos y tengan una cuenta de Facebook que haya estado activa desde 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022, según se recalcó en la página oficial.

“La única manera de recibir un pago en efectivo de este Acuerdo es mediante la presentación de un Formulario de Reclamación debidamente completado y en tiempo que obtenga la aprobación del Administrador del Acuerdo. El Formulario de Reclamación debe presentarse a más tardar el 25 de agosto de 2023″, se recalcó en el portal oficial de la demanda, indicando además el tiempo límite que tienen las personas en presentar su caso.

Y se aclaró: “Si su reclamo es aprobado por el Administrador del Acuerdo, renunciará al derecho de demandar al Demandado en una demanda por separado sobre los reclamos legales o las alegaciones fácticas que resuelve este Acuerdo.”, agregando que las personas pueden encontrar el formulario en la página oficial o llamando al centro de abogados que lleva el caso.

Otra de las opciones que tienen las personas es renunciar al acuerdo: “Puede optar por no participar en el Acuerdo y no recibir ningún pago”, sin embargo, debería dejar notificación de la decisión, puesto que, “si no hace nada, no obtendrá un pago de este Acuerdo y renunciará al derecho de demandar”, se señaló en el portal oficial.

Facebook vuelve a realizar despidos masivos

Tras el anuncio hecho en marzo pasado, Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, comenzó este miércoles a despedir a empleados con funciones técnicas.

Así lo confirmó un portavoz de la compañía a CNBC, quien dijo que los despidos corresponden a áreas técnicas como experiencia de usuario, ingeniería de software, programación gráfica y otras funciones.

Al tiempo que se producía la noticia, varios de los empleados afectados dieron a conocer la situación a través de LinkedIn.

“Me he despertado esta mañana con la desafortunada noticia de que hoy he sido uno de los muchos despedidos de Meta”, escribió en esa red un director de programas de negocio de Facebook.

Hace menos de una semana empleados de la compañía liderada por Mark Zuckerberg que se quejaron por los recortes que se han venido haciendo y que han afectado, entre otras cosas, el menú de la cafetería. - Foto: Getty Images

Se conoció que en la noche del martes la empresa publicó un memorando interno en un portal de mensajes para empleados de Meta, en el que se dio a conocer que los despidos comenzarían este miércoles, como efectivamente sucedió.

La decisión cobija a equipos técnicos, que trabajan en Facebook, Instagram, Reality Labs y WhatsApp.

Precisamente, en el documento, que fue visto por Vox señalaba que los recortes podrían rondar los 4.000 puestos de trabajo. “Este será un momento difícil, ya que nos despedimos de amigos y colegas que han contribuido tanto a Meta”, dijo la jefe de personal de MetaLori Goler, en el memorando.

Igualmente, se pidió a los empleados en Estados Unidos, cuyas labores lo permitieran, a trabajar desde casa durante la jornada de este miércoles para dar a la gente “espacio para procesar la noticia.”

No es la primera vez que Meta toma una decisión de esta naturaleza, en noviembre de 2022, se anunció la salida de 11.000 trabajadores.(Ilustración fotográfica de Jonathan Raa/NurPhoto a través de Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

La empresa indicó que los despidos forman parte de un plan de reestructuración más amplio que pretende reducir costos y aumentar la eficiencia.

No es la primera vez que Meta toma una decisión de esta naturaleza, en noviembre de 2022, se anunció la salida de 11.000 trabajadores.

Entre tanto, el consejero delegado, Mark Zuckerberg, declaró 2023 como el “año de la eficiencia” y anunció en marzo otros 10.000 recortes de empleo que también afectará a otros funcionarios de los sectores de finanzas, asuntos jurídicos y recursos humanos, a partir de mayo.

*Con información de AFP.