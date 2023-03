Florida: un hombre atacó a otros dos con un machete durante una disputa de vecinos

Un hombre compareció el miércoles 8 de marzo en la corte del condado de Miami-Dade después de que los detectives lo acusaron de atacar a dos hombres con un machete durante una disputa de vecinos en el barrio Flagami de Miami.

El hombre, llamado Endy Gómez, abandonó la escena del crimen antes de que llegaran los policías. Un detective arrestó al fugitivo este martes 7 cerca de la intersección de Northwest 11 Avenue y 55 Street en el vecindario Liberty City de Miami, según un informe de arresto.

Gómez, quien cumple 43 años este jueves 9, tenía un machete cuando persiguió a dos de sus vecinos el 27 de enero, en el área de West Flagler Street y Southwest 63 Court, según la policía.

Una de las víctimas sufrió varios cortes en el brazo izquierdo, el lado izquierdo del abdomen y la pierna derecha. Miami Fire Rescue lo llevó al Jackson West Medical Center, según la policía.

Gómez enfrentó dos cargos de intento de asesinato con un arma mortal. Su historial criminal en el condado de Miami-Dade incluye un arresto por agresión en 2021. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Un testigo le dijo a un detective el 21 de febrero que el hombre herido estaba tratando de desarmar al atacante cuando la esposa de Gómez intervino y le quitó el machete para que no pudiera lastimar a nadie más, según la policía.

El juez de circuito de Miami-Dade, Mindy S. Glazer, le ordenó que se mantuviera alejado de las víctimas y fue liberado el miércoles con una fianza de 32.500 dólares.

Un padre defendió a su familia a machete, luego de que un intruso rompiera la ventana de su casa en medio de la noche

En otros hechos, la policía de Oklahoma (Estados Unidos) dice que un intruso en una casa obtuvo más de lo que esperaba cuando el propietario lo atacó con un machete y lo retuvo hasta que llegó la policía.

Los oficiales del Departamento de Policía de Tulsa fueron llamados por un robo de primer grado reportado alrededor de las 2:00 a. m. del martes 28 de febrero de 2023 y cuando llegaron encontraron a varios miembros de la familia y niños gritando en el patio delantero de la casa, según una publicación del departamento en Facebook.

Laa familia estaba durmiendo cuando el sospechoso, más tarde identificado como Ty Copeland, rompió una ventana en una de las habitaciones de los niños y entró a la fuerza” - Foto: Getty Images

“A través de la investigación, los oficiales se enteraron de que la familia estaba durmiendo cuando el sospechoso, más tarde identificado como Ty Copeland, rompió una ventana en una de las habitaciones de los niños y entró a la fuerza”, dice la publicación.

En ese momento, se dice que Copeland comenzó a tirar cosas por toda la casa y destrozar la propiedad.

El padre de familia, después de sacar a su esposa e hijos de la habitación, apuntó con un machete al sospechoso y lo golpeó con él.

El propietario, que no quiso ser identificado, habló con Fox 23 Oklahoma sobre la experiencia. “Tuve que golpear al hombre para defender a mi familia”, dijo el propietario. “Se siente horrible. Ojalá hubiera podido hacer más, pero no pude”, añadió.

Copeland fue encarcelado por el FBI debido a su condición de nativo americano. - Foto: getty Images / Anadolu Agency

Copeland huyó y se atrincheró en el dormitorio de atrás y permaneció allí hasta que llegó la policía. “Con la ayuda de un K-9, los oficiales detuvieron a Copeland”, según los informes oficiales.

“Fue llevado al hospital con cortes severos y heridas por los vidrios rotos y el golpe de machete”, explicaron las autoridades más tarde.

Copeland admitió haber fumado metanfetamina más temprano en la noche, según la policía, y dijo que estaba huyendo de la policía y eligió una casa al azar para entrar. Copeland fue encarcelado por el FBI debido a su condición de nativo americano.

El padre le dijo a Fox 23 Oklahoma que lo haría todo de nuevo si fuera necesario. “Pues a la gente que escuche esto, que hagan lo mismo, que defiendan a su familia. Que no los dejen solos. Hagan lo que puedan para proteger a su familia. No hay nada más, no tienen nada más, es su familia”, dijo.