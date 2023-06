Increíble: un joven de 17 años construyó su propia montaña rusa en el patio de su casa

Antes de iniciar, se percató de que no necesitaría ningún permiso especial por parte del Estado.

Un hecho tiene sorprendidos a los vecinos de Sammy Trechak, un estudiante norteamericano de 17 años que inició un proyecto personal el cual logró el elogio de muchos usuarios en las redes sociales: logró construir su propia montaña rusa en su propia casa.

Su hazaña ha sido elogiada por muchos gracias a su ingenio y habilidad al construir durante aproximadamente un año una montaña rusa a la cual llamó “Shadow Stalker”, utilizando como elemento principal la madera.

Ubicado en East Brunswick, Nueva Jersey, Sammy se ha caracterizado por ser un amante a las montañas rusas hasta que un día decidió comenzar a hacer su propio prototipo, algo que empezó a hacer en plena pandemia cuando las ideas se hacían más visibles estando en cuarentena dentro de su casa.

“Construí mi primera montaña rusa en el patio trasero cuando estaba en quinto grado y le hice algunas mejoras en sexto grado. Un año después lo desmonté y en octavo grado, justo antes de que comenzara el COVID, comencé a construir una nueva”, dijo Trechak al medio estadounidense Patch.

Con ayuda de su amigo Jack Creegan, Samson decidió iniciar la construcción de lo que sería su prototipo más cercano a la realidad, “Jack implementó gran parte de la tecnología. Hizo el auto, construyó las escaleras y entregó las cosas técnicas”, dijo su amigo al medio.

En cuanto a los permisos, Trechak se percató antes de empezar su proyecto, que no iba a tener problemas con el estado y el municipio donde vivía; sin embargo, tomó todas las precauciones de seguridad para él y para sus amigos que han estado visitando la estructura hecha por el joven.

El joven inició con este proyecto justo antes de pandemia - Foto: TikTok/@sammytrechak

“Esto se considera una estructura de juego. El estado no requiere permisos para atracciones que no estén en áreas de diversión, y siempre y cuando no se cobre por montarlas. También está en propiedad privada”, dijo Sammy al medio estadounidense Patch.

Su familia fue la primera en presenciar el trabajo que le ha costado al joven levantar una estructura de esta categoría, después llegaron sus seguidores de las redes sociales que se han mostrado orgullosos y listos para subirse en la montaña rusa.

Trechak planea estudiar ingeniería mecánica después de graduarse de la escuela secundaria. “Me encantaría trabajar con una empresa de montañas rusas de jardín. Hay un mercado para ello, eso es lo que descubrí mientras hacía este proyecto. Así que ser parte de una verdadera compañía de montañas rusas sería un sueño”, dijo a Patch.

Los amigos de Sammy han llegado a su casa para montarse en la montaña rusa - Foto: TikTok/@sammytrechak

“Te sorprendería saber que tan real se puede sentir la experiencia en la montaña rusa”, dijo el joven al medio Inside Edition, asegurando que esta máquina podría alcanzar las 20 millas por hora, lo que serían más o menos 32 kilómetros por hora

En uno de los videos publicados en su red social Tik Tok, Sammy muestra el momento en que su mamá prueba la montaña rusa, y así otros miembros de su familia y amigos. En otra ocasión, muestra también el avance del proyecto desde los primeros cimientos.

El patio también ayudó para que todos los materiales cupieran a la perfección, para esto, el joven usó parte de su yarda para ubicar de un lado la montaña rusa con una especie de mirador donde inicia el recorrido, terminando en uno igual, con material de primera mano, madera fuerte que puede soportar el peso de las personas y del carro que los transporta.

El tren tiene una silla cómoda que le agrada a todos los que se suben en la montaña rusa, algunos deciden ir de frente y otros, más arriesgados, decidieron ir de espaldas, para que la adrenalina sea aún mayor.