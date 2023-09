Mujer en Florida reveló cómo fue atacada por una mantarraya

De acuerdo con el relato de la mujer, durante la mañana de ese día, se encontraba disfrutando del bajo oleaje del Atlántico cuando se hincó e inclinó la cabeza hacia atrás para mojarse el cabello y allí sintió que un objeto muy puntiagudo la picó por la espalda. Tras sufrir un dolor intenso la mujer de 38 años pensó que la había picado una medusa, pero “Cuando me levanté, fue cuando (mi esposo) vio que la raya estaba encima de mí. Estaba en mi espalda” , declaró al medio citado.

Tras el intenso episodio, la mujer declaró que no cree que haya pisado a la mantarraya, sin embargo, considera que tal vez estaba descansando detrás de ella y al verse amenazado el animal, la perforó con el aguijón . Por tal motivo, los bañistas de Florida usualmente realizan el “movimiento de las mantarrayas” el cual consiste en deslizar los pies en el fondo para que así estos animales sientan la vibración del agua y la arena, y se alejen.

Más detalles del caso

Tras pasar una semana en el hospital, la mujer se someterá a terapia ocupacional y física para recuperar la movilidad de su brazo derecho. No obstante, Cataffo-O’Brien, se muestra optimista pero agotada ante la prensa local al aseverar que “física y mentalmente, ha sido mucho. Soy enfermera, así que estoy acostumbrada a cuidar a otras personas, por lo que me resulta increíblemente difícil dejar que la gente me cuide y pedir ayuda”.