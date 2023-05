Hijo del ‘cazador de cocodrilos’ se une a su hermana en lucha contra el estigma hacia grave enfermedad que afecta a las mujeres

- Foto: Captura de pantalla del programa Sunrise on Monday.

Los hijos del famoso conservacionista Steve Irwin no están siendo noticia por su amor por los animales, sino por un problema de salud que muchas padecen, pero del que no se atreven a hablar.

Primero fue Bindi Irwin, la hija del famoso conservacionista, la que denunció cómo pasó 10 años de dolor intenso porque los médicos le decían que tenía que vivir con los graves síntomas de la endometriosis, una afección del sistema reproductor femenino.

Por algún tiempo, ella se dio por vencida, pero, finalmente, se encontró con especialistas que la ayudaron por medio de una operación que ha hecho de ella una mujer nueva.

Ahora, es su hermano, Robert Irwin, el que salta a la palestra en apoyo de su hermana, pero también empeñado en crear consciencia en la sociedad acerca de este problema, que es más común de lo que se cree y permanece silenciado.

Aquí se puede ver cómo registró Bindi Irwin su experiencia en Instagram:

La endometriosis es un problema que afecta a menudo los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que cubre la pelvis, de acuerdo con la revista de Mayo Clinic.

Dos manifestaciones muy frecuentes de la enfermedad son la formación de quistes y el intenso dolor abdominal. Eso fue exactamente lo que Bindi sufrió durante una década.

En una conmovedora confesión que hizo en marzo pasado, relató: “Durante una década he luchado contra una fatiga, un dolor y unas náuseas insuperables. Tratar de seguir siendo positiva y ocultar el camino ha sido un camino muy largo”.

Steve Irwin posa con su familia en el zoológico de Australia el 19 de junio de 2006 en Beerwah, Australia. (Foto del zoológico de Australia a través de Getty Images) - Foto: Getty Images

Así lo manifestó a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram, donde es más que todo conocida por su trabajo con los animales, en lo cual le ha seguido los pasos a su padre, quien murió en 2006, a causa del ataque de una raya, luego de hacerse célebre en todo el mundo por su trabajo con los cocodrilos, que fueron tema de una exitosa serie de televisión.

Bindi también contó que “estos 10 últimos años han incluido muchas pruebas, visitas al médico, escaneos, etc. Un médico me dijo que era simplemente algo con lo que te enfrentas como mujer y me rendí por completo tratando de sobrevivir al dolor”.

Sin embargo, resultó que su problema sí tenía solución, como quedó demostrado tras someterse a una operación, de la cual reveló algunos detalles: “Ellos (los médicos) encontraron 37 lesiones, algunas muy profundas y difíciles de eliminar, y un quiste de chocolate. Las primeras palabras de los doctores cuando estaba en recuperación fueron: ‘¿Cómo viviste con tanto dolor?’. La verdad, el dolor que viví por años es indescriptible”.

Esas penurias le arrancaron lágrimas en público a su hermano Robert este lunes (29 de mayo), durante su aparición en el programa británico Sunrise on Monday, en el cual anotó: “Esto es algo de lo que todos tenemos que hablar, es una discusión que debemos tener. La endometriosis, como muchas complicaciones de las mujeres, afecta a más personas de las que creemos”.

Steven Irwin dejó huérfanos no solo a sus hijos, sino a los 150 cocodrilos y los demás animales de la reserva y centro de rehabilitación a los que les dio un hogar y dedicó su vida a protegerlos. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) - Foto: Getty Images

Robert corroboró los sentimientos expresados por su hermana hace unos meses: “Ella es ahora una mujer nueva y quiero levantar mi voz acerca de la necesidad de que las mujeres tengan ayuda y de que los hombres pongan este asunto en su radar. Muchas mujeres viven sin un diagnóstico y bajo condiciones infernales”.

Robert, también conservacionista y personalidad de la televisión como su padre y su hermana, recordó cómo fue testigo de la larga enfermedad y el cambio que marcó la cirugía de su hermana.

La endometriosis es una afección del sistema reproductor femenino que causa fuertes dolores abdominales. - Foto: Getty Images

“Bindi iba cuesta abajo. Luego de ser rechazada, destrozada y de que le dijeran que todo estaba en su cabeza, que eso era normal, finalmente tuvo la ayuda que necesitaba y merecía y ahora es una mujer nueva”.

Los Irwin le han seguido los pasos a su padre en el interés por los reptiles, como se aprecia en la cuenta de Robert en Instagram:

Cuando Bindi hizo su confesión por Instagram, muchos la apoyaron, pero, en una muestra de lo obstinada que puede ser también la opinión frente a algunos temas, no faltaron los que condenaron su sinceridad.

Ahora, tiene en su hermano a un nuevo aliado en su deseo de luchar contra el estigma contra las enfermedades propias de las mujeres y no deja de ser significativo que sea un hombre quien quiera ayudarla en su cruzada.

El mundo todavía recuerda con afecto a su padre, el australiano se hizo popular en todo el planeta a través de las peripecias que mostraba en su programa El cazador de cocodrilos, con ejemplares de esta especie a lo largo de diversos entornos naturales de varios continentes.