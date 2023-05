Niña habló en español en plena clase y su maestra le ordenó regresar a su país

Un caso de xenofobia se dio en una escuela de Richmond, Virginia, Estados Unidos. Según publicaron los medios locales, se viralizó un video en el que se ve cómo una maestra amonesta a una de sus alumnas por hablar en su idioma natal: español.

El hecho se desarrolló en el colegio de enseñanza media Thomas Boushall, recoge el medio Telemundo, indicando que durante la clase la estudiante decidió comentar algo en español y, al escucharlo, la profesora decidió reprenderla rápidamente. No contenta con esto, le dijo que se fuera a su país si quería hablar en ese idioma porque en el aula “solo estaba permitido expresarse en inglés”.

La niña resaltó que no sabía que era malo hablar en su idioma nativo. - Foto: Getty Images / DiMaggio/Kalish

“Regresa adondequiera que sea ese país donde hablan español”, le dijo la profesora a la joven estudiante, lo que causó la indignación de los estudiantes y de la comunidad educativa, y según recoge el medio citado, la maestra fue retirada de su cargo.

“No sabía que hablar mi propio idioma era malo” dijo la niña; sin embargo, la profesora continuó diciéndole que no era permitido hablar en otro idioma en su clase, “háblalo en casa, con tu mamá y papá”, fueron las palabras de la docente.

“Lo único que quisiera es que ningún otro niño hispano pasara por lo mismo que yo (...) Ella seguía diciendo que aquí en Estados Unidos no estaba permitido hablar inglés, y si yo quería hablar español, ir a donde sea que esté ese país de habla hispana”, recalcó la joven en medio de una entrevista para el medio WWBT, filial a la NBC.

“El racismo, el fanatismo y la intolerancia de cualquier tipo no serán tolerados en las Escuelas Públicas de Richmond. El empleado se encuentra actualmente en licencia administrativa a la espera del resultado de una investigación interna realizada por el equipo de Relaciones con los Empleados. Si bien no podemos comentar más sobre asuntos de personal, sepa que RPS felizmente sirve a un grupo diverso de estudiantes de muchas razas y nacionalidades. Continuaremos apoyándolos y defendiéndolos a todos”, fue el comunicado que emitió la escuela, según recoge el medio citado.

La estudiante resaltó que tenía miedo de volver a ver a esa docente. - Foto: Getty Images

Expulsan a niño de 12 años por llevar una camiseta que hablaba sobre géneros

Liam Morrison, un niño de 12 años de Massachusetts, en Estados Unidos, fue sancionado en su colegio, después de haber ido a estudiar con una camiseta que tenía el mensaje “solo hay dos géneros”. De acuerdo con su testimonio, las autoridades de la escuela le habrían dicho que otros estudiantes se sentirían “inseguros” porque él llevara la prenda.

De acuerdo con el diario estadounidense New York Post, Morrison, quien cursa séptimo grado en la escuela secundaria John T. Nichols Jr. en el pueblo de Middleborough, del estado de Massachusetts, habló del incidente durante una reunión del Comité Escolar, el pasado 13 de abril.

De acuerdo con Morrison se encontraba en clase de gimnasia el pasado 21 de marzo, cuando fue llamado por los directivos. El adolescente aseguró que había sido una “charla incómoda” y los educadores que hablaron con él le aclararon que el mensaje en su camiseta hacía sentir “inseguras” a otras personas.

Liam Morrison, el niño de 12 años de Massachusetts, que fue sancionado en su colegio, después de haber ido a estudiar con una camiseta que tenía el mensaje “solo hay dos géneros”. - Foto: Video compartido por @SebGorka - Twitter, Fotograma 0:10

“Me dijeron que no estaba en problemas, pero seguro que se sentía como si lo estuviera”, aseguró. “Me dijeron que tendría que quitarme la camisa antes de poder regresar a clase. Cuando les dije amablemente que no quería hacer eso, llamaron a mi padre”.

El joven insistió en que sus compañeros no se habían sentido aludidos con la camiseta, como lo argumentaban las directivas. “¿Quién es esta clase protegida?”, preguntó. “¿Son sus sentimientos más importantes que mis derechos? No me quejo cuando veo banderas del orgullo y carteles de diversidad colgados por toda la escuela. ¿Sabes por qué? Porque los demás tienen derecho a sus creencias, al igual que yo”.

El adolescente defendió su derecho por expresarse, a través de este tipo de mensajes: “Sé que tengo derecho a usar una camiseta con esas cinco palabras. Incluso a los 12 años, tengo mis propias opiniones políticas y tengo derecho a expresar esas opiniones. Incluso en la escuela. Este derecho se llama la Primera Enmienda a la Constitución”.