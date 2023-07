Nuevo México registra reciente caso de VIH relacionado con tratamientos faciales

Albuquerque, la ciudad más grande de Nuevo México, Estados Unidos, se encuentra en alerta por un nuevo caso de VIH que se registró en un spa de la ciudad, en medio de una intervención conocida como ‘tratamiento facial vampiro’.

La información fue confirmada por el Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) el cual expresó que un cliente que frecuentaba el establecimiento estético dio positivo para VIH en 2023, sin embargo este spa cerró en septiembre de 2018 luego que los inspectores estatales identificaron una serie de prácticas que podrían dar origen a la propagación de infecciones transmitidas por la sangre como las hepatitis B y C, y el VIH. En el momento que se dio la investigación, dos clientes del mismo spa habían dado positivo en esta prueba.

Los tratamientos faciales con agujas contaminadas es una de las maneras en que se puede infectar el VIH. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué han dicho las autoridades?

“Es muy importante que hagamos correr la voz y recordemos a las personas que recibieron algún tipo de inyección relacionada con los servicios prestados en el VIP Spa que se hagan pruebas gratuitas y confidenciales”, expresó a medios locales la subsecretaria del NMDOH, Laura Parajon.

El departamento de salud está exhortando a los antiguos clientes que recibieron cualquier servicio relacionado con inyecciones del spa, incluidos los tratamientos faciales, a que realicen la prueba de VIH, hepatitis B y C, con el fin de conocer el estado de salud de cada uno, y en caso de que salga positiva alguna prueba, iniciar el tratamiento lo antes posible.

Según las investigaciones, entre 2018 y 2019 más de cien personas que frecuentaron el spa VIP se realizaron la prueba como parte de la primera investigación en contra de este establecimiento. No obstante, las autoridades instan a que se hagan la prueba nuevamente para confirmar, incluso si el resultado fue negativo en su momento.

Según la OMS, existen 37 millones de personas que presentan VIH a nivel mundial. - Foto: Getty Images/Image Source

Se conocen más detalles del hecho

Desde el miércoles 5 de julio, el departamento de salud ha aseverado que se identificaron infecciones adicionales por VIH con “conexión directa o indirecta con los servicios prestados” en el spa. No obstante, esta entidad no ha precisado cuántas personas han dado positivo en la prueba y no específico qué es lo que se clasifica como “conexión indirecta”.

Asimismo, el NMDOH ha informado que ha organizado tres fechas de pruebas gratuitas de VIH y hepatitis B y C para antiguos clientes del sopa en la oficina de salud pública de South Valley con el fin de que las personas conozcan su diagnóstico lo antes posible.

Las fechas que el NMDOH ha dispuesto son el 7 de julio de 3 a 6:30 de la tarde; el 15 de julio de 9 a 12 del medio día y el 18 de julio de 3 a 6:30 de la tarde.

Una práctica famosa

Durante un tratamiento facial de vampiro, la sangre se extrae del paciente para después inyectar nuevamente este líquido con componentes especiales por medio de microagujas. Se ha conocido que este procedimiento estético reduce el tamaño de los poros, aporta al rejuvenecimiento de la cara y ayuda a que la piel se vea más joven.

Las causas más comunes de infección por VIH son en relaciones sexuales sin protección, transfusiones de sangre y uso de agujas contaminadas. - Foto: Getty Images

Estos tratamientos gozaron de gran popularidad debido a que Kim Kardashian publicó una foto suya en redes sociales en 2013 luego de someterse a este procedimiento estético en un establecimiento distinto. No obstante, ha declarado su oposición contra este tratamiento.

Por otro lado, la ex-dueña del spa, María Ramos de Ruiz, se declaró culpable hace un año de cinco delitos graves al no tener licencia médica para practicar este tipo de procedimientos. La mujer fue sentenciada a tres años y medio de prisión de acuerdo con el medio local KRQE. Sin embargo se desconoce si su pena podría aumentar con la nueva investigación que se adelanta en contra del local.