Autoridades estadounidenses facilitan la donación de sangre por parte de personas gays y bisexuales

Por medio de un comunicado de prensa, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) informó que hizo cambios en las recomendaciones para determinar qué personas pueden donar sangre a través de una serie de preguntas. La idea es reducir el riesgo de que haya donantes contagiados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

“Estas preguntas serán las mismas para cada donante, independientemente de la orientación sexual, el sexo o el género”, explicó la FDA en su comunicado.

Varios medios estadounidenses advirtieron que, en la práctica, esta medida facilitará que las personas gays y bisexuales puedan ser donantes.

De hecho, la National Public Radio, el servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos, recordó que las directrices anteriores eran consideradas discriminatorias, pues les pedían a los hombres que tienen sexo con otros hombres pasar por lo menos tres meses sin tener relaciones sexuales para poder donar sangre.

No obstante, las nuevas medidas simplemente no tienen en cuenta la orientación sexual como criterio para determinar si una persona es o no apta para ser escogida como donante de sangre.

“Los establecimientos de sangre ahora pueden implementar estas recomendaciones actualizando sus cuestionarios y procedimientos sobre los antecedentes de donantes. Esta política actualizada se basa en la mejor evidencia científica disponible y está en línea con las políticas vigentes en países como el Reino Unido y Canadá. Potencialmente expandirá la cantidad de personas elegibles para donar sangre, mientras que también mantendrá las medidas de seguridad adecuadas para proteger la seguridad del suministro de sangre”, puntualizó la FDA.

La donación de sangre es fundamental para la salud pública. - Foto: Esteban Vega

De acuerdo con National Public Radio, la última vez que estas recomendaciones habían sido actualizadas había sido en 2020. Pese a todo, en su momento se consideró que la orientación sexual aún debía ser un factor a tener en cuenta en los donantes.

La medida no fue bien recibida por varios sectores sociales, por lo cual la FDA informó que tuvo que trabajar arduamente con el fin de sopesar los comentarios que le habían presentado y modificar las recomendaciones de nueva cuenta.

Los donantes de sangre en Estados Unidos ya no serán discriminados por su orientación sexual. - Foto: Cortesía IDCBIS Banco de Sangre.

“La FDA ha trabajado diligentemente para evaluar nuestras políticas y garantizar que contemos con la evidencia científica para respaldar la evaluación de riesgos individuales para la elegibilidad de los donantes y, al mismo tiempo, mantener las medidas de seguridad adecuadas para proteger a los receptores de hemoderivados. La implementación de estas recomendaciones representará un hito significativo para la agencia y la comunidad LGBTQI+”, aseguró Peter Marks, director del Centro para la Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA.

“La FDA se compromete a trabajar estrechamente con la industria de extracción de sangre para ayudar a garantizar la implementación oportuna de las nuevas recomendaciones y continuaremos monitoreando la seguridad del suministro de sangre una vez que se implemente este enfoque individual basado en riesgo”, agregó Marks.

Puntualmente, los profesionales médicos tendrán que preguntarles a los posibles donantes si tienen una nueva pareja sexual y si han tenido sexo anal durante los últimos tres meses. De ser ese el caso, se aplazaría el proceso de donación con el fin de mitigar el riesgo de recibir sangre por parte de personas que hayan resultado infectadas con VIH recientemente.

La autoridad sanitaria también señaló que las personas que estén tomando medicamentos usados para tratar o prevenir el VIH, lo cual incluye una amplia gama de fármacos, también tendrán que aplazar su donación de sangre.

Para las autoridades sanitarias es clave mitigar el riesgo de que los donantes de sangre estén contagiados con VIH. - Foto: Getty Images

“Si bien estos medicamentos antirretrovirales son seguros, eficaces y una herramienta importante de salud pública, los datos disponibles demuestran que su uso puede retrasar la detección del VIH mediante pruebas de selección actualmente autorizadas para donaciones de sangre, lo que podría dar resultados falsos negativos”, concluyó la FDA.