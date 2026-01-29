Estados Unidos

Alerta roja: tormentas invernales dejan reservas de sangre al límite en EE. UU.

La Cruz Roja advierte que nevadas y ventiscas masivas interrumpieron cientos de donaciones, poniendo en riesgo cirugías y emergencias médicas.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

29 de enero de 2026, 6:58 p. m.
Donantes llegan a un centro de la Cruz Roja para ayudar a reponer las reservas de sangre afectadas por el clima extremo.
Donantes llegan a un centro de la Cruz Roja para ayudar a reponer las reservas de sangre afectadas por el clima extremo. Foto: Getty Images

Más de 500 campañas de donación fueron canceladas tras intensas nevadas, afectando el suministro.

Insólito: después de 16 años, podría ver caer nieve en esta ciudad de Florida. Sería el próximo fin de semana

Un llamado urgente de la American Red Cross revela que el suministro de sangre en Estados Unidos ha caído a niveles críticamente bajos tras el paso de intensas tormentas invernales que han azotado gran parte del país en los últimos días.

Organizaciones sanitarias y meteorológicas advierten que la situación, ya preocupante, podría empeorar conforme continúan las condiciones invernales extremas, como lo explica un artículo de Newsweek.

El fenómeno climático, identificado como una masiva tormenta invernal que se desplazó desde las regiones del Medio Oeste hasta el noreste del país entre el 22 y el 27 de enero, trajo consigo temperaturas extremadamente bajas, nieve, hielo y ventiscas que interrumpieron la vida cotidiana de millones.

Según datos preliminares, fue un sistema tan amplio y persistente que dejó impactos en infraestructura, cortes de electricidad y grave afectación a la movilidad en autopistas y zonas urbanas.

Personas que no pueden donar sangre.
Campañas de donación de sangre se ven afectadas por la nieve y el hielo que dificultan la llegada de voluntarios. Foto: Getty Images

Impacto directo en la donación de sangre

Según la Cruz Roja, entre el 23 y el 28 de enero se cancelaron más de 500 campañas y eventos de donación de sangre en prácticamente todos los estados donde la organización opera.

Esto resultó en más de 15.000 unidades de sangre y plaquetas que no llegaron a recolectarse, a lo que se suman cientos de cancelaciones adicionales en diciembre por condiciones meteorológicas adversas.

Estas interrupciones ocurren en un momento en el que los bancos de sangre ya enfrentaban presión para mantener inventarios adecuados.

La situación se torna especialmente crítica para los tipos de sangre O, A- y B-, así como plaquetas, componentes cuya vida útil es corta y cuya demanda es constante para tratamientos médicos, cirugías y atención de emergencias.

El descenso en las reservas de sangre no solo afecta la atención de pacientes rutinarios, sino que también pone en riesgo procedimientos esenciales como cirugías programadas, tratamientos para cáncer, atención a víctimas de accidentes y soporte para pacientes con enfermedades crónicas.

La Cruz Roja y hospitales asociados han subrayado que incluso breves interrupciones en los donativos pueden tener efectos inmediatos sobre la disponibilidad de sangre para tratamientos urgentes.

El frío no cesa: se espera otro fenómeno meteorológico en Estados Unidos que puede afectar a más de 100 millones de personas

Las autoridades sanitarias están haciendo un llamado a personas elegibles que puedan donar sangre a hacerlo tan pronto como las condiciones lo permitan.

La organización destaca que donar sangre no solo salva vidas, sino que ayuda a restituir las reservas críticas que se agotan durante eventos climáticos severos como este.

Información sobre cómo y dónde donar está disponible directamente en los portales de la Cruz Roja o contactando a través de sus líneas oficiales.

La donación de sangre tiene grandes beneficios para el cuerpo de quien aporta a esta causa.

Alerta roja: tormentas invernales dejan reservas de sangre al límite en EE. UU.

¿Por qué los reembolsos de impuestos federales en EE. UU. podrían ser mayores de lo habitual en 2026?

Cierres viales por el Super Bowl 2026: información que debe tener en cuenta con anticipación

Última oportunidad: el Gobierno de EE. UU. inicia visitas domiciliarias por falta de este trámite

¿Más de un millón de dólares por asistir al Super Bowl?: el evento deportivo que eclipsa a Estados Unidos

Fin del “operativo especial” de ICE en Maine: senadora confirma que la redada de mayor alcance ya terminó

Marcas preparan sus comerciales para el Super Bowl, el evento que eclipsa el mundo deportivo de los Estados Unidos

