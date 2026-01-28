Estados Unidos ha experimentado condiciones climáticas extremas que han causado estragos en gran parte del territorio nacional.

Hubo problemas con los vuelos: muchos fueron cancelados, lo que sugiere que esta afectación fue la más grande registrada desde la pandemia del covid-19.

Vuelos cancelados. Foto: Getty Images

Los sistemas eléctricos también presentaron fallas a causa de la tormenta, lo que provocó que miles de usuarios experimentaran cortes de energía. En este momento, según información de poweroutage.us, cerca de 388.698 usuarios permanecen sin el servicio.

Más de medio millón de personas continúan sin servicio de energía a raíz de la tormenta Fern; la cifra de muertos sigue en aumento

Debido a las bajas temperaturas, los riesgos para la salud aumentaron. Por ello, se reportaron fallecimientos por hipotermia, además de accidentes de tráfico e incidentes relacionados con quitanieves, entre otros. Hasta el momento, se estima que la cifra de muertos asciende a 38.

Un caso lamentable se presentó en Texas, donde tres hermanos fallecieron tiempo después de caer en un estanque congelado.

Sin embargo, la cifra de fallecidos relacionada con la tormenta no es definitiva, pues aún se están determinando las causas de algunos decesos. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York indicó que 10 personas de esta ciudad fueron encontradas muertas a la intemperie, pero que todavía se investiga qué originó los fallecimientos.

De acuerdo con medios locales, la nevada con mayor acumulación fue la registrada en Bonito Falls, en Nuevo México, con 79 centímetros; seguida por la del norte de Nueva York, donde se acumularon aproximadamente 76 centímetros.

En imágenes | Tormenta invernal en Estados Unidos: asciende la cantidad de muertos y los vuelos cancelados

Aunque la situación actual en el territorio norteamericano ha despertado alarma, esta no cesará pronto. De acuerdo con algunas estimaciones, las temperaturas bajo cero se mantendrían hasta el 1 de febrero, por lo que es necesario extremar cuidados para no verse gravemente afectado.

Según lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se trata de “la temperatura más fría vista en varios años en algunos lugares y la mayor duración de frío en décadas”.

Grandes acumulaciones de nieve. Foto: AFP

Este fin de semana también podrían presentarse afectaciones, pues se espera que tormentas azoten varias zonas de Estados Unidos. Algunas temperaturas podrían ubicarse en los -4 grados centígrados y, en otras regiones, la sensación térmica podría descender hasta los -29 grados centígrados.

Se recomienda a las personas que residen en las zonas que ya se han visto afectadas, y en aquellas que podrían verse impactadas próximamente, que sigan los informes oficiales para mantenerse al tanto del avance de los fenómenos y tomar decisiones informadas en todo momento.

Realizar una inspección del sistema de calefacción de las viviendas puede resultar útil para asegurar su óptimo funcionamiento.