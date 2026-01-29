Insólito: después de 16 años, podría ver caer nieve en esta ciudad de Florida. Sería el próximo fin de semana

Estados Unidos, por esta época, está viviendo fenómenos meteorológicos extremos que han despertado gran preocupación por su severidad; sin embargo, en medio de estas condiciones también se presentan hitos en materia climática que causan sensación en el territorio nacional.

Por primera vez en 16 años, Tampa, en el estado de Florida, podría ver caer nieve. De acuerdo con declaraciones de Tony Hurt, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), a Newsweek, la última vez que se presentó un fenómeno similar fue el 9 de enero de 2010.

Esto ocurre en medio de la posibilidad de que una tormenta arribe en los próximos días, después de que el territorio se viera seriamente afectado por el paso de la tormenta Fern, la cual dejó un saldo de más de 30 fallecidos y acumulaciones importantes de nieve en algunas localidades de Estados Unidos.

Las probabilidades de que se presenten nevadas en Tampa están entre el 10 % y el 20 %. Por su parte, Jeff Berardelli, quien se desempeña como meteorólogo jefe de WFLA-TV, escribió a través de X:

“¡Caramba! ¡Esto tiene que ser la primera vez! Estaba revisando los impactos de la ventisca de la costa sureste y noté que la Bahía de Tampa ha sido destacada en el Índice de Severidad de Tormentas Invernales de la NOAA con una probabilidad ‘pequeña’ de impactos de nieve. Así que sí, digo que hay una probabilidad”.

Hurt afirma que podría caer nieve en la noche del sábado y la madrugada del domingo. Aunque la probabilidad no es considerable, sí genera expectativa, pues no es común ver nieve en esta zona del país.

En medio de la inclemencia del frío que llega a Estados Unidos, es importante extremar cuidados. Entre ellos, hacer una revisión de los sistemas de calefacción de las viviendas para asegurar que estén funcionando correctamente.

También se recomienda hacer uso de varias capas de ropa, de preferencia térmica, para hacerle frente al frío. Los riesgos a la salud asociados a las bajas temperaturas pueden ocasionar serias consecuencias.

La hipotermia sigue siendo una preocupación: en Estados Unidos, varias personas murieron por esta causa durante el paso de la tormenta Fern.

Evite conducir mientras hay fenómenos meteorológicos extremos; hacerlo puede suponer un riesgo importante, pues el índice de accidentalidad aumenta de manera considerable con la presencia de nieve.

Revise constantemente las alertas oficiales; allí podrá enterarse de cualquier orden de evacuación que sea emitida por las autoridades correspondientes.