Presionan a Joe Biden para acelerar los permisos de trabajo para migrantes en Estados Unidos

El ayuntamiento de Nueva York ha estado presionando al gobierno de Joe Biden para que les dé celeridad a los permisos de trabajos para al menos 45.000 migrantes, que se encuentran alojados en las instalaciones financiadas por contribuyentes en cinco condados diferentes.

Todo esto sucede en medio de las negociaciones de presupuesto en Nueva York, ya que se ha argumentado que la falta de la aprobación ha generado una gran tensión en el recaudo que espera la ciudad más importante del territorio norteamericano.

“Le escribimos para solicitarle que actúe de inmediato para otorgar autorización de trabajo a la población de solicitantes de asilo de la ciudad de Nueva York a través de la Libertad Condicional Humanitaria y el Estatus de Protección Temporal, y que aumente la cantidad de personal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, para acelerar el procesamiento de la solicitud”, dice textualmente la solicitud presentada por ayuntamiento de “la capital del mundo” al presidente norteamericano.

Nueva York es una de las ciudades favoritas por los migrantes que llegan a Los Estados Unidos. - Foto: NurPhoto via Getty Images

La solicitud afirma que sin trabajo no habrá dinero y sin dinero las personas no podrán pagar su alimentación o un lugar donde vivir y si esto no lo tienen los migrantes, dependerán exclusivamente de los servicios sociales de Nueva York, algo que no debería depender de la ciudad, por lo que se espera la pronta aprobación del gobierno de los Estados Unidos.

Espera que la administración de Biden llegue a un acuerdo con el alcalde Eric Adams sobre la propuesta de presupuesta en Nueva York, antes de que termine el mes de junio, pero muchos predicen que habrá recortes adicionales, justamente porque el gasto relacionado con los migrantes podría superar los 4 mil millones de dólares.

Se estima que más de 74 mil migrantes han llegado a Nueva York desde la primavera, además de los más de 47 mil que viven en la actualidad en 162 hoteles de emergencia y otros lugares de paso, según lo que informó en las últimas semanas las cifras oficiales del Ayuntamiento de “la gran manzana”.

Miles de migrantes cruzan la frontera todos los días. - Foto: REUTERS

Florida reconoció que sí organizó los vuelos de migrantes enviados a California

Las autoridades de Florida, en el sureste de Estados Unidos, confirmaron este martes a AFP, que organizaron los dos vuelos que llevaron a migrantes desde la frontera sur del país, en Texas, hasta Sacramento, en California, la semana pasada y el lunes.

La División de Gestión de Emergencias de Florida aseguró en un comunicado que los dos grupos de migrantes embarcaron en esos vuelos de forma “voluntaria” y que la empresa contratada para el transporte los dejó a cargo de la oenegé Catholic Charities.

El organismo floridano envió además un video en el que se ve cómo varias personas leen documentos con un bolígrafo en la mano, sonríen a la cámara o dicen que recibieron un buen trato. Pero según PICO California, un grupo dedicado a ayudar a migrantes, estos accedieron a volar atraídos por ofertas de empleo.

Ron DeSantis, gobernador de Florida y candidato a la nominación republicana para las presidenciales de 2024, lleva meses promoviendo una política de mano dura contra la inmigración ilegal y culpando al presidente demócrata, Joe Biden, de descuidar la frontera con México.

En febrero aprobó una ley que autoriza a su gobierno a trasladar a inmigrantes en situación irregular a otro estado, aunque vivan fuera de Florida. Más de una decena de ciudadanos de Colombia y Venezuela aterrizaron en Sacramento el viernes, según la prensa estadounidense.

Florida aceptó enviar vuelos con migrantes rumbo a California. - Foto: Getty Images / Matt Jelonek

El segundo grupo, compuesto por unas 20 personas, en su mayoría venezolanas, lo hizo tres días después, de acuerdo con The New York Times. Su llegada indignó al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom: “@RonDeSantis hombre patético y minúsculo ¿Cargos de secuestro?”, tuiteó el lunes.

La División de Gestión de Emergencias de Florida contestó este martes. “Para los alcaldes izquierdistas de El Paso, Texas y Denver Colorado, la reubicación de quienes cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos no es algo nuevo. Pero de repente, cuando Florida envía a extranjeros ilegales a una ciudad santuario, se trata de encarcelamiento ilegal y secuestro”, escribió en su comunicado.

No es la primera vez que las autoridades floridanas llevan a migrantes indocumentados desde la frontera hasta un bastión demócrata. En septiembre transportaron a 48 migrantes desde Texas, hasta la isla de Martha’s Vineyard, un lugar de vacaciones muy apreciado por la alta sociedad estadounidense, situado en el este del país. Según el Miami Herald, en aquella ocasión los inmigrantes fueron atraídos a los vuelos con falsas promesas de trabajo y oportunidades.