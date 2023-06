Estados Unidos reacciona a crisis del Gobierno Petro por audios de Benedetti

En medio de las polémicas declaraciones del exembajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, y los recientes audios publicados por SEMANA que revelan información clave de una posible financiación irregular de la campaña a la Presidencia de Gustavo Petro por un monto de 15.000 millones de pesos, un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos se refirió al caso en las últimas horas.

“Estados Unidos valora a Colombia como un socio estratégico en América Latina”, dijo el funcionario agregando que: “seguimos construyendo sobre nuestra excelente asociación con Colombia bajo la administración de Petro y a través de un amplio conjunto de objetivos compartidos”.

Sobre los audios publicados por SEMANA y los ya mencionados 15.000 millones de pesos que según el exembajador, “no habían sido donados por emprendedores”, el vocero consultado por este medio aseguró que: “lo remitimos al señor Benedetti para que comente sus acusaciones”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se reúne con el presidente colombiano, Gustavo Petro, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, EE. UU., el 20 de abril de 2023. - Foto: REUTERS

Cabe resaltar que en los audios, Armando Benedetti menciona que es gran amigo de Estados Unidos, “tengo excelentes relaciones con el Departamento de Estado, excelentes son excelentes, pero de eso no te puedo contar, pero no es que me vaya así de espía, ni nada de eso, sino… bueno después te cuento… y con la DEA también”, le dice Benedetti a Sarabia.

La confidencialidad con que le manifiesta esa relación con la entidad encargada de las relaciones exteriores como el Departamento de Estado y, más aún, la DEA, que es la encargada de la lucha contra el tráfico de drogas, puede resultar un dolor de cabeza para el gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de las negociaciones de la ‘paz total’ que adelanta con grupos dedicados al tráfico de drogas.

Por su parte la autoridad electoral de Colombia abrió una investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta financiación irregular, en medio de un escándalo por escuchas ilegales, chantaje y maletines con dólares que salpican al gobierno.

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la antigua mano derecha del mandatario, Laura Sarabia, deberán responder ante el organismo el 13 de julio por “presuntas irregularidades en la financiación” de la campaña de Petro, indicó el Consejo Nacional Electoral.

SEMANA publicó unas grabaciones en las que se escucha a Benedetti enfadado y amenazando a Sarabia, antigua jefa de gabinete, con revelar financiaciones ilegales a la campaña de Petro por unos 3,5 millones de dólares y asegura que de hacerlo se irían todos a la cárcel.

Laura Sarabia y Armando Benedetti. - Foto: Juan Carlos Sierra / Esteban Veg

“Laura (...) Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos (...) Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes”, dicen los audios inundados de palabrotas, atribuidos al exembajador y en los que no se oye a su interlocutor.

El presidente aseguró en Twitter que el gobierno no ha ordenado “interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales (...) ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco”. “Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”, añadió, y se solidarizó con Sarabia por recibir “una presión enorme”.

Relaciones Biden-Petro

El presidente de Estados Unidos ya ha dejado claro en varias ocasiones que Colombia es “clave” como socio en la región latinoamericana y ha elogiado al presidente Petro por su apoyo a los refugiados venezolanos, así como por su compromiso con los Derechos Humanos.

A finales de abril, Joe Biden recibió a Gustavo Petro en la Casa Blanca, donde ambos intercambiaron comentarios antes de una reunión privada en la que han discutido, entre otros temas, la lucha contra el narcotráfico, políticas contra el cambio climático, con especial énfasis en la situación de la Amazonia, y las sanciones a Venezuela.

Joe Biden y Gustavo Petro en su reciente encuentro en abril. - Foto: Presidencia de la República

Petro aprovechó su visita para reunirse con la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi y el demócrata Jim McGovern. “Grandes amigos”, como lo catalogó el presidente en su perfil de Twitter, adjuntando una fotografía del encuentro.

Petro viajó a Washington con una comitiva formada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, así como otras personalidades, como el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, con el ánimo de afianzar más las relaciones entre ambos países.

*Con información de la AFP.