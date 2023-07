“Solo tienes que convencer”: mujer dio la clave para aprobar la entrevista en la embajada americana al solicitar la visa

Una mujer dominicana desde la cuenta @rowscaraballo de TikTok dio algunos consejos sobre cómo se puede conseguir la visa de Estados Unidos, después de que a ella se la aprobaran. La mujer enfatizó en que la aprobación de la visa no tiene que ver con el nivel socioeconómico de quien aplica, sino con las pruebas que la persona proporcione para sustentar que es apto para viajar al país.

Las preguntas

Uno de los puntos fundamentales que explicó la joven es que las preguntas que hacen para evaluar a los aplicantes de visa, deben ser respondidas de manera clara y con cierto detalle, es decir, nada de respuestas cerradas: “Les diré las preguntas que me hizo la oficial consular y cómo respondí. Las contesté todas fluidas, no me limité a decir ‘sí’ o ‘no’ porque yo vi que a todos los que contestaban así se las negaban”, aseguró.