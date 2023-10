Video | Joven latina que fue deportada de Estados Unidos reveló el error que cometió

“Cuando volviera me iba a ir a un festival de tres días, luego me regresaba a casa”, recuerda la joven sobre los planes que tenía antes de que fuera encontrada por las autoridades. Al parecer, fue justo cuando estaba con su amigo que la abordaron los agentes de migración y los detuvieron a los dos.

“Estuve ahí por media hora, hasta que el policía salió y me dijo que sí podía volver a entrar. Eso me pasó por buena amiga. Yo no supe qué pasó adentro o por qué me volvieron a llamar”, afirmó en su video.