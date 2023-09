Youtuber cubano levanta polémica por afirmaciones sobre Miami: “es una aldea… cada vez se parece más a Cuba esto, pero con Coca-Cola y comida”

No obstante, no todas las veces los comentarios son recibidos con la misma receptividad por parte de los demás internautas, pues en algunos escenarios, la denuncia termina por convertirse en un factor adverso para quien la expresa.

Precisamente ese es el caso de un generador de contenido de origen cubano, pero residente en Estados Unidos, quien a comienzo de la actual semana decidió expresar una opinión impopular sobre la ciudad de Miami, convirtiéndose en el foco de las críticas de otros internautas a quienes no les cayó bien la fuerte aseveración del youtuber.

Estas son las razones por las que el youtuber Yander Serra comparó a Miami con su país y despertó indignación. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“... cada vez se parece más a Cuba esto, pero con Coca-Cola y comida”, sentenció el generador de contenido en su polémica frase, y acto seguido llamó a que “todo el que pueda que se vaya de Miami ”, acusando que “aquí el atraso social es exactamente el mismo del comunismo, y me refiero a la mentalidad de las personas”.

Las reacciones al ataque del youtuber no se hicieron esperar

Aunque el youtuber afirmó que su ataque no va dirigido a todas las personas, sino a aquellas que tras su exilio en Miami han optado por replicar las prácticas degradantes que se presentan en Cuba, su comentario no fue bien recibido por gran parte de los internautas y seguidores de él, quienes se fueron lanza en ristre contra el joven, cuestionando su posición y tildándolo de ‘desagradecido’ frente a una tierra que no le es propia, pero que sí le ha abierto sus brazos cuando tuvo que escapar de la isla en el Caribe.