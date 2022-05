Daddy Yankee anunció tercera fecha de concierto en Bogotá

La gira de despedida de Daddy Yankee se realizará este año. Por supuesto, Colombia no se quedará con las ganas y podrá disfrutar algunos de los últimos shows en vivo de uno de los artistas más importantes del reguetón.

Tras un éxito rotundo en la venta de boletería para sus primeras dos fechas, el miércoles 11 de mayo se confirmó que se abrió una tercera para poder ver al artista en la capital del país, antes de que culmine su carrera musical.

“Porque dos nos fueron suficientes, el big boss hace ‘hat trick’ en Bogotá! ¡Sí! Por demanda popular, @daddyYankee y @coliseolive abren una tercera fecha en la capital del país. No te quedes sin vivir su concierto de despedida #LaUltimaVueltaTour”, confirmó Coliseo Live en sus redes sociales, informando sobre un tercer espacio.

De esta manera, los shows de Daddy Yankee en Bogotá quedaron programados para el 8, 9 y 12 de octubre de 2022.

Estos son los precios de las boletas:

Palcos Legendaddy: $ 13 millones, más $ 2.210.000 de servicio.

Palcos La última vuelta: $ 11,2 millones, más $ 1.910.000 de servicio.

Palcos Zona del perreo: $ 9.150.000, más una tarifa de servicio de $ 1.560.000.

Gradería zona 3: $ 820.000 por boleta, más un servicio de $ 140.000.

Gradería zona 4: $ 760.000 por boleta, más una tarifa de servicio de $130.000.

Gradería zona 5: $ 487.000 por boleta, más un servicio de $ 83.000.

Gradería zona 6: $ 401.000 por boleta, más un servicio de $ 69.000.

Gradería zona 7: $ 256.000 por boleta, más un servicio de $ 44.000.

Gradería zona 8: $162.000 por boleta, más una tarifa de servicio de $28.000.

En su gira definitiva, Daddy Yankee se presentará en cuatro ciudades de Colombia, comenzando el 7 de octubre de 2022, en la capital vallecaucana (Cali); luego en Bogotá, el 8, 9 y 12; Barranquilla, el 14; y Medellín, los días 15 y 16.

El artista anunció su despedida de los escenarios agradeciendo a sus seguidores con este último tour. “Esta carrera, que ha sido una maratón, al fin llegó a la meta”, fueron las primeras palabras del puertorriqueño.

Para el cantante de ‘Llamado de emergencia’, sus fanáticos han sido los tesoros más grandes y menciona que siempre ha trabajado para no fallarles.

“Con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos –niños– a que sean libres. A que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por sus familias y por lo suyo”, comunicó el cantante y también productor discográfico, quien ha cosechado grandes triunfos en sus más de 30 años de carrera musical y posicionamiento en la industria.

Daddy Yankee rompió el silencio y habló sobre su controversial relación con Don Omar

Daddy Yankee y Don Omar son dos de los artistas más representativos del reguetón; incluso han sido considerados como leyendas dentro del género. Sin embargo, su relación está marcada por la rivalidad y varias diferencias que nacieron hace varios años, al menos, en materia profesional.

En 2015, los artistas iniciaron The Kingdom Tour, una gira prevista para desarrollarse en varios países. El lío vino cuando Don Omar decidió abandonar el proyecto luego de haber hecho nueve presentaciones.

“Todo iba marchando excelente y, de repente, en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión”, manifestó Daddy Yankee en una entrevista con MoluscoTv.

“The Kingdom fue un proyecto bien importante en mi carrera, era la competencia entre dos artistas élite que iban a demostrar lo mejor en tarima sin ningún tipo de restricción, el show de cada uno, y la gente iba a escoger quién fue el mejor”, recordó el intérprete de ´Gasolina´.

El repentino abandono de Don Omar a mitad de la gira no fue del agrado de Daddy Yankee. En consecuencia, desarrolló varias diferencias con su colega. “Si a mí me preguntas si volvería a trabajar con él, la respuesta es no. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero”, explicó el artista urbano.