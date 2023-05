Tenga en cuenta: estos municipios del Quindío no tendrán energía los días 17, 18, 19 y 20 de mayo

Por diferentes motivos algunos municipios del departamento del Quindío estarán sin el servicio de energía entre el 17 y 20 de mayo, según lo programado por la Empresa de Energía del Quindío (EDEQ).

Las suspensiones se tienen programadas en varios sectores y diferentes horarios teniendo en cuenta el tipo de labores que deben realizar los técnicos y operarios. Entre los trabajos que adelantarán se encuentran mantenimiento de redes primarias, poda de árboles, extensión y rectificación, entre otros.

Varios municipios del Quindío no tendrán energía por trabajos de la empresa encargada del suministro.

Los sectores afectados y los horarios de las suspensiones son:

Miércoles, 17 de mayo:

La Tebaida: vereda Anapoima, finca El Siete. De 8:30 a. m. 12:30 p. m.

Armenia: vereda Golconda, fincas El Broche, Las Serenatas y otras. De 7:45 a. m. 4:30 p. m.

Armenia: vereda Golconda, finca Las Palmas. De 8:00 a. m. 12:00 p. m.

Armenia: vereda El Meson, finca Guayacanes. De 7:50 a. m. 4:30 p. m.

Armenia: finca El Regalo, vereda Puerto Espejo. De 6:15 a. m. 5:00 p. m.

Armenia: carrera 15 # 10An-80. De 8:00 a. m. 5:00 p. m.

Calarcá: vereda La Albania, finca Las Margaritas. De 8:30 a. m. 10:30 a. m.

Calarcá: vereda La Virginia, finca La Espera. De 8:30 a. m. 10:30 a. m.

Calarcá: vereda La Virginia, finca La Virginia. De 11:00 a. m. 1:00 p. m.

Calarcá: vereda Pueblo Rico, finca Llanitos. De 2:30 p. m. 4:30 p. m.

Buenavista: finca Las Margaritas, vereda La Cabaña. De 11:30 a. m. 5:00 p. m.

Anuncian cortes de energía en varios municipios del Quindío.

Jueves, 18 de mayo:

La Tebaida: vereda La Herradura, Hacienda Brasilia. De 7:00 a. m. 5:00 p. m.

Calarcá: finca Guadalajara, Puerto Barcel. De 7:40 a. m. 10:30 a. m.

Calarcá: finca San Antonio, vereda El Cairo. De 11:30 a. m. 12:30 p. m.

Calarcá: finca El Recuerdo, vereda Calle Larga. De 2:30 p. m. 4:30 p. m.

Armenia: carrera 14 # 6-02, Unicentro. De 11:00 p. m. a 2:00 a. m.

Armenia: finca El Regalo, vereda Puerto Espejo. De 8:00 a. m. 5:00 p. m.

Armenia: carrera 19, frente al condominio La Navarra. De 8:15 a. m. 4:58 p. m.

Viernes, 19 de mayo:

Armenia: Carrera 14 # 6-02, Unicentro. De 12:01 a. m. 2:00 a. m.

Calarcá: barrio La Huerta Mz B Cs 16. De 7:00 a. m. 12:00 p. m.

La Tebaida: vereda Padilla, Fincas Haway y La Jaramilla. De 7:00 a. m. 11:00 a. m.

La Tebaida: carrera 10, calle 7, Bomberos. De 7:30 a. m. 4:30 p. m.

La Tebaida: vereda La Popa, finca La Popa. De 7:55 a. m. 12:30 p. m.

La Tebaida: vereda La Herradura, finca Corinto. De 12:00 p. m. 5:00 p. m.

Salento: vereda Palo Grande, finca Belmonte. De 8:30 a. m. 4:30 p. m.

Salento: veredas La Playa, Boquerón y Camino Nacional. De 8:00 a. m. 11:00 a. m.

Sábado, 20 de mayo:

Armenia: carrera 14, calle 54N. De 7:40 a. m. 5:00 p. m.

Armenia: vereda La Revancha, finca Trocaderos. De 7:45 a. m. 12:00 p. m.

Armenia: avenida Centenario, Sena Agropecuario. De 1:30 p. m. 5:00 p. m.

Armenia: Club Campestre. De 6:15 a. m. 5:00 p. m.

Salento: vereda Palo Grande, finca Belmonte. De 8:30 a. m. 4:30 p. m.

Córdoba: vereda Sardineros, finca San Gil. De 8:30 a. m. 4:30 p. m.

Pico y placa en Armenia

Tenga en cuenta que en la ciudad de Armenia los días miércoles se maneja una restricción para los vehículos que tienen su placa terminada en los números 9 y 0. Es importante mencionar que las motocicletas con estos mismos dígitos tampoco pueden circular.

El pico y placa comprende todo el recorrido entre las calles 11 y 25, además de las carreras que van desde la 13 y la 22; iniciando a las 7:00 a.m. y terminando a las 7:00 p.m. en jornada continua.

Otros sectores de la capital quindiana en los que se aplica esta disposición son:

Carrera 19 con calle 2 en el norte.

Carrera 23.

Calle 23.

Carrera 20.

Calle 26.

Carrera 19.

En estas zonas los horarios de la restricción son de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

En el caso de los taxis, la media del pico y placa en Armenia es para los dígitos 3 y 4 entre las 5:00 a. m. y las 4:59 p. m. del día siguiente.