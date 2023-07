“A un perro lo hubieran tratado mejor que a nosotros”: la denuncia de una familia en el aeropuerto El Dorado, que casi se queda sin vacaciones

Al mediodía del 30 de junio del 2023, una familia llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá, núcleo compuesto por cuatro personas, entre esas una niña 8 y una menor de 15 años, quienes tenían planeado un viaje a la isla de San Andrés, en ocasión de la celebración de la quinceañera, además que aprovecharían el tiempo para vacacionar. Semana habló con los afectados, y en exclusiva dieron detalles de lo sucedido. Además, Latam Colombia, la aerolínea involucrada, respondió por lo sucedido.

El vuelo LA 4264, que partió de Bogotá el viernes 30 de junio a la 1:08 de la tarde, con destino a San Andrés, tuvo unos serios inconvenientes con sus pasajeros, quiénes alegaron malos tratos por parte de los funcionarios de Latam Colombia, dejando por fuera del viaje a una familia, y bajando una vez hecho el embarque a otras personas, al parecer, por no tener unos documentos que justificarán o validarán el trayecto de los menores de edad.

Acá vale hacerse una salvedad, y es que para vuelos nacionales, las aerolíneas a nivel nacional exigen la presentación de la tarjeta de identidad original, así como una copia del registro civil de nacimiento. El problema radicaría en que se estarían cambiando los requisitos, puntualmente con la copia del registro civil, que según varias denuncias que conoció Semana, no serían válidos, A menos que fueran expedidos directamente por una notaría.

Jorge Sánchez y María Alejandra Platín, iban a abordar ese vuelo, en compañía de sus dos hijas menores de edad, una de ellas que recientemente cumplió 15 años, y ese sería su regalo prometido.

“Me pareció tan cruel y la gente se nos acercaba para tratar de ayudarnos. Nos dañaron las vacaciones y lo que teníamos planeado, son los 15 años de mi hija, nos dañaron la celebración. Mi otra chiquita tiene 8 años. Nosotros llegamos con el registro civil de nuestra chiquita, no teníamos entendido que teníamos que hacer el trámite de la tarjeta de identidad, pero, teníamos el registro civil y adicionalmente una copia, pero según ellos (Latam) la normatividad de hace poco cambió, y no nos daban una solución”, le dijo María Alejandra a Semana.

Mientras la familia veía como sus sueños del viaje se desvanecían apareció María Camila Olaya, una pasajera que abordaría el mismo vuelo de Latam, y que también viajaba con una bebé. Ella, al percatarse de la situación, les compartió un derecho de petición, que recientemente fue aprobado por la Superintendencia de Transporte, el cual autorizaba el viaje de los menores, con la presentación de la copia del registro civil.

“Yo de casualidad tenía un derecho de petición que había mandado una amiga mía al Ministerio de Transporte, y lo que hice fue decirles: oigan esta es la respuesta del Ministerio de Transporte donde dice específicamente que niños entre 7 y 17 años pueden viajar con tarjeta identidad o con el registro civil (...) Al demostrarles el documento no lo quisieron ver, y me dijeron que me entrara, o que me quitaban el pase y abordar”, señaló Olaya en conversación con Semana.

El derecho en cuestión está radicado con el número: 20239200406171, con fecha del 29 de mayo del 2023, quiere decir, es muy reciente, donde la Superintendencia de Transporte avala lo que reclamaban los familiares y María Camila Olaya, que la presentación del registro civil era válida para efectuar el viaje.

“El documento de identificación de los menores depende de la edad, así: Menores de 0 a 7 años: copia autentica del registro civil de nacimiento. Menores entre los 7 y 17 años: Tarjeta de identidad o copia autentica del registro civil de nacimiento”.

La única salvedad que hace la resolución es que la copia del registro civil de nacimiento debe ser auténtica, y no importa la fecha de su expedición.

Semana se contactó directamente con Latam Colombia para investigar qué fue lo que pasó en estos dos casos, y aseguraron que lo sucedido con la familia Sánchez Platín era que para la niña de 8 años no se presentó la documentación para el embarque. Agregan que esto no es una política directamente de la aerolínea, sino que es un requisito expedido por la normatividad nacional.

En el caso de la segunda familia, la aerolínea aseguró que el problema fue por un desorden en los asientos, que estaba generando inconvenientes para el despegue del vuelo, y aunque efectivamente iba un menor de edad en este grupo, aseguran que en ningún momento los bajaron del avión.

Si bien estos últimos sí lograron llegar a su destino, las denuncias que conoció Semana darían muestra que sí los bajaron del avión en un momento, mientras se solucionaba el inconveniente en cuestión.

Entre las informaciones que recopiló Semana, hay varias denuncias, incluso en redes sociales, que evidencian el mismo problema pero con otras aerolíneas, y lo que más le molesta a los pasajeros, es que no se les brinda una solución o alternativa para que puedan realizar su viaje. Vulgarmente, les dicen “de malas”, los dejan sin subir al avión, y pierden el recorrido.

Lo que reveló a María Camila, es que el derecho de petición nace por un evento similar que ocurrió en el aeropuerto de Medellín, donde a una madre (a quien se le protegerá su identidad y fue la que radicó la solicitud), le negaron el embarque a su hija de 2 años, y a pesar de tener el registro civil en la mano, la respuesta por parte de Avianca fue que el documento tenía que tener una fecha de expedición no mayor a los 15 días.

En diálogo con Semana, Jorge Sánchez no descartó la posibilidad de emprender recursos legales contra la aerolínea, pues él argumenta que lo más grave de la situación, más allá de la pérdida económica, es el impacto psicológico que recibió su familia por el procedimiento que ellos consideran indebido.

“Ellos sabían que teníamos un documento en el cual ya se estaba afectando a una consideración de la reglamentación aérea, y que ya había pasado con otras aerolíneas, pero Latam al mostrársele la resolución adoptada por la superintendencia, hacen caso omiso, ellos debieron haber dejado el embarque de mi hija menor. No nos daban la cara, sin importar que mi hija estuviera descompuesta llorando. Si no es por la gestión de la Aeronáutica Civil, no nos hubieran dado una solución”.

Ante lo sucedido, Latam presentó una postura oficial sobre lo sucedido, y lo que comentaron fue una recomendación a los pasajeros que viajen con menores de edad, para que vayan con la documentación en regla.

“Extendemos la invitación a todos los pasajeros que viajen con menores de edad en esta temporada alta a revisar con detenimiento los requisitos que deben ser presentados previo a su vuelo para evitar inconvenientes. De 0 hasta antes de cumplir 7 años, se debe presentar copia física del Registro Civil de Nacimiento original. Desde los 7 hasta los 17 años, se deberá presentar la Tarjeta de Identidad. Recordamos que no serán aceptadas fotocopias, escáners o fotografías de los documentos - Latam Airlines Colombia”.

A la familia Sánchez Platín, lograron reagendarles el vuelo, para las 6:30 de la tarde, del mismo 30 de junio, pero, ellos dicen que el daño está hecho. Les dañaron un sueño familiar, además que les parece muy indignante la actitud y falta de empatía por parte de los funcionarios de la aerolínea. Al cierre de la publicación de esta nota, Semana no tuvo respuesta del otro grupo que tuvo altercados con Latam.