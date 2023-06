¿Está de acuerdo? Estos son los diez peores aeropuertos de Estados Unidos

Uno de los medios de transporte que más se utilizan a diario son los aviones, y son los aeropuertos los encargados de que estas naves salgan a tiempo y cumplan con los objetivos del pasajero. Sean rutas dentro de la misma nación o a nivel internacional, las aerolíneas cumplen la función de conectar destinos cercanos y lejanos para así fomentar la globalización y garantizar el transporte entre distintas sociedades.

A pesar de que los aeropuertos son lugares de tránsito, algunos de ellos poseen galerías de arte, restaurantes y tiendas de recuerdos con lo que se incrementa las ganancias para el sector turístico de una ciudad y una región.

El Aeropuerto Internacional de Denver fue uno de los peores calificados. - Foto: Getty Images

No obstante, existen aeropuertos que, por una u otra manera, no cumplen con las expectativas de los pasajeros, por lo que, con base en un estudio realizado por la consultora especializada AirHelp Inc., arroja los resultados de los peores aeropuertos de Estados Unidos al analizar datos de más de 673 mil vuelos nacionales e internacionales de los 672 aeropuertos que tiene la unión americana.

El listado de los peores aeropuertos

Con los más de 600 mil datos recolectados por la consultora, el informe arrojó la siguiente lista:

El primer lugar lo ocupa el Aeropuerto Internacional Harry Reid ubicado en Las Vegas, Nevada, debido a que fue el centro aéreo que presento más demoras en sus vuelos, un 35%.

En la segunda posición se encuentra el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, Texas, seguido por los aeropuertos de Denver, Colorado; Honolulu, Hawái y San Francisco, en California.

La consultora hace una apreciación, debido a que los aeropuertos John F. Kennedy en Nueva York, el Ronald Reagan en la capital, Washington, y el de Newark en Nueva Jersey no aparecen en la lista de esta edición, pero sí estaban en la del año pasado, por lo que se infiere que la atención del personal y la puntualidad de los vuelos ha mejorado de manera considerable.

El Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York no apareció en la lista para esta entrega. - Foto: UCG/Universal Images Group via G

Los otros cinco peores aeropuertos de Estados Unidos son:

El Aeropuerto Internacional de Orlando, Florida; el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood, Florida; el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth, en Texas; el Aeropuerto Dallas Love Field, en Texas y el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall en Baltimore, Maryland.

En este ranking se destaca que los dos aeropuertos que sirven a Dallas, uno de los principales centros urbanos de Texas se encuentren en los puestos 8 y 9, respectivamente.

Por otro lado, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia, a pesar de ser el más transitado a nivel mundial, atendiendo a 93.7 millones de pasajeros en 2022 no aparece tampoco en la lista, lo que significa que la cantidad y la calidad van de la mano en este recinto.

¿A qué se debe la mala puntuación de estos aeropuertos?

Según lo explicado por Eric Napoli, vice-presidente de estrategia legal de AirHelp, estas calificaciones se deben a que: “Los aeropuertos que tienen un tránsito alto durante la primavera y el verano, como el aeropuerto de Orlando, en muchas ocasiones no tienen la posibilidad de aumentar el número de empleados para fechas de mayor tránsito. Esos son los aeropuertos que quedan peor parados en el ranking, como vimos en el análisis del mes de mayo”.

Los aeropuertos son puntos de conexiones estratégicos para la movilización de la mayoría de pasajeros posibles. - Foto: Captura de pantalla de video publicado en Twitter por la cuenta @nhk_news

También se destaca que hay fechas pico, como el 4 de julio, en donde, por la conmemoración de la independencia de los Estados Unidos, los viajeros escogen destinos en común como Las Vegas, Orlando y Denver, lo que aglomera muchos vuelos en poco tiempo, dando como resultado que el personal aeroportuario no dé abasto.

No obstante, la falta de personal y la puntualidad no son las únicas directrices que definen el porqué un aeropuerto es mejor que otro. Con los estrictos controles de seguridad por parte de Estados Unidos, las filas para ingresar al país en la zona de migración suelen ser más largas y poco eficientes en algunos aeropuertos de la nación.

Sin embargo, la Administración de Seguridad en Transportes (TSA), ha enfatizado en que se contará con más personal en los meses de verano con el fin de agilizar los procesos migratorios de las personas que llegan y abandonan el país cada día.