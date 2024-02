Aberrante: aumentan abusos sexuales contra perros en Colombia; la Fiscalía tiene 61 casos documentados donde hay violaciones atroces

El violador fue capturado a la mañana siguiente y dejado en libertad horas después.“Bajo la legislación actual, quien viole a un animal, cualquiera que sea su especie, no comete un delito, sino un maltrato sancionable con multa. El delito contra un animal es excarcelable. De manera que para que un violador de animales vaya a la cárcel tiene que haber cometido alguna conducta grave, tipificada en el Código Penal. En Colombia no hay justicia para los animales”, explicó la senadora Andrea Padilla.

“Estas personas que les gusta y recurren a estos abusos sexuales lo hacen porque un animal no habla ni se opone. Se sienten libres porque no hay tipificado un delito. Los trastornos de parafilias y la bestialidad tienen un manejo de tipo interdisciplinario, sistemático y de la conciencia. No es tan fácil de encontrar y no hay punto medio. Necesita psiquiatría y psicología”, indicó Érika Bertel, psicóloga con maestría en estudios culturales.