Impresionante caso de maltrato animal en Ubaté: un hombre pateó fuertemente a un perro dentro de una tienda de mascotas

Sres @AlcaldiaUbate @CarabinerosCol @ProteccionPonal me informan que este hecho horrible es reciente (en el primer video se ve el momento exacto de la agresión). Ocurrió en Ubaté, Cmarca: Cra 8 # 6-65 (Pet show La Villa). No me dan más info. Ignoro si el perrito murió. @ipybac pic.twitter.com/VkyGWlcD8n

“Sres. @AlcaldiaUbate @CarabinerosCol @ProteccionPonal me informan que este hecho horrible es reciente (en el primer video se ve el momento exacto de la agresión). Ocurrió en Ubaté, Cmarca: Cra 8 # 6-65 (Pet show La Villa). No me dan más info. Ignoro si el perrito murió”, dijo la senadora.

Sin embargo, en la misma entrevista pidieron a la comunidad que las autoridades sean las que actúen y que no se tome justicia por propia mano. “Es importante que este hecho no pase por alto y se vuelva un caso más de maltrato animal (…) no podemos caer en el juego del «ojo por ojo»; es una forma de generar conciencia en las personas, que debemos respetar todas las formas de vida. Esperamos que la ley se encargue de buscar un cambio en las personas que no son tolerantes. Queremos que Aspen esté de regreso en nuestro hogar”, dijeron en La Villa.