Alarma en el país tras posible falta de gas para el mes de diciembre: “En 2026, la gravedad del asunto será aún mayor”

El Grupo de Energía de Bogotá, en cabeza de su presidente, Juan Ricardo Ortega, realizó un análisis sobre el panorama actual del sector y las graves consecuencias si no se toman medidas que reestructuren el camino.

“Si no conseguimos los 5 millones de pies cúbicos diarios para poder operar las compresoras, Bogotá no va a tener gas. Yo estoy seguro de que los vamos a conseguir, pero estamos en una situación donde a hoy. No existe el gas para diciembre y en el año 26 el faltante es inmenso”, afirmo Ortega, en la celebración de los 30 años del CREG, en la Universidad Externado.