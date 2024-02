Alcalde de Policarpa, Nariño, niega complicidad con Farc y responde a exfuncionaria que lo denunció: “Son acusaciones infundadas”

“Acusaciones infundadas”

“Mi compromiso con la verdad y la justicia es absoluto, y no escatimaré esfuerzos para garantizar que se llegue a una conclusión justa y equitativa”, mencionó.

Tras más de un año de negociación con el Gobierno, el ELN no ha informado cuántos secuestrados tiene en su poder

Contexto: Tras más de un año de negociación con el Gobierno, el ELN no ha informado cuántos secuestrados tiene en su poder

La respuesta del alcalde a SEMANA

Rojas aseguró que no había tenido conversaciones privadas con Cindy y que solo la había saludado en un par de ocasiones, negó el secuestro y la reunión privada en su despacho. No obstante, la mujer aún conserva en su celular el chat de WhatsApp del día 10 de febrero, cuando el alcalde le escribió: “Es posible que me atienda una charlita, amistad”. El mensaje fue enviado y contestado entre las 3:41 y 3:42 de la tarde, situación que deja en entredicho la versión del mandatario entregada a este medio.