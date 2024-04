Alerta por libertades en graves casos de secuestro; los captores del niño Erick Matías están de nuevo en la calle por vencimiento de términos

Tras conocer que los presuntos responsables del secuestro de su hijo estaban en libertad, Angy Gómez, mamá de Erick Matías, rechazó la decisión de la justicia y dijo que siente temor por las represalias que puedan tener los procesados en su contra. “Nosotros queremos que se haga justicia, que vuelvan a la cárcel, que no haya impunidad, uno tiene miedo de que pueda pasar otra vez, que puedan atentar contra uno o que puedan cometer otro secuestro. Vivimos con temor, uno no está tranquilo”.

“Lo que me hicieron vivir fue terrible, eso para mí fue insuperable, ellos llegaron a la casa, me amarraron, me metieron trapos en la boca, me amarraron los pies, las manos, me amenazaban de muerte con un arma de fuego, casi me matan”, recordó Gómez.