Álvaro Uribe arremetió contra Roy Barreras: “Furioso, exmilitante de mis huestes, hacía campaña diciéndome compadre”

En plena audiencia judicial, el expresidente Uribe lanzó una dura crítica a Roy Barreras exponiendo un video en el que el congresista aparece, durante la campaña presidencial de Petro Presidente, diciendo que era necesario reconocer a Uribe como el objetivo a derrotar.

“Exmilitante de mis huestes, hacía campaña refiriéndose a mí como “mi compadre”. Yo soy hombre de fe, señora juez, yo creo. Entonces, me tomo ese tema de los compadrazgos muy a pecho, es compadre. Esto muestra, señora juez, cómo coincide ese interés político y cómo arman tantas acusaciones judiciales basadas en el interés político contra mi persona. Incluso, él mencionó los 6.402 falsos positivos, tendré que referirme a ese tema como se lo dije a la Comisión. Yo creo que esa Comisión es fruto de un proceso espúreo”, dijo Uribe.

Y agregó: “Montaron esa campaña, “Uribe dio la orden”. Independiente de las cifras, yo tomé medidas oportunas. Un solo caso me habría parecido grave. Quiero hacer un paralelo entre el actual presidente del Congreso. Militante activo, furioso. Fui padrino de un niñito, como lo he sido con Álvaro Prada. Los cambios de la vida demuestran que uno, señora juez, no es determinador en la política. Si con esa rabia que me tiene Roy Barrera, si en esos años en los que me ayudó el presidente del Congreso, Roy Barreras, lo habría dicho”.

El senador Roy Barreras durante la presentación de los candidatos de la coalición política 'Pacto Histórico' en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 2 de octubre de 2021, donde estuvieron presentes el candidato presidencial Gustavo Petro, la diputada María José Pizarro y el senador Roy Barreras. (Foto de: Daniel Santiago Romero Chaparro / Long Visual Press / Universal Images Group a través de Getty Images) - Foto: Long Visual Press/UIG via Getty

Buena parte de su intervención, el expresidente Álvaro Uribe la dedicó a detallar lo que a su consideración son mentiras en el proceso que le abrieron por la presunta manipulación de testigos y fraude procesal. El exmandatario dijo que ninguna de las pruebas presentadas por las otras partes en el proceso lograron demostrar su responsabilidad en los hechos que fueron denunciados.

Álvaro Uribe Vélez Expresidente, investigado. - Foto: león darío peláez-semana

Incluso advirtió, en un polémico capítulo de este proceso, cuando su línea celular fue objeto de interceptaciones. De acuerdo con el expresidente Uribe, en las 21.000 interceptaciones no encontraron nada que lo vinculara con los supuestos ofrecimientos o presiones a testigos en este proceso.

Más de 20 mil interceptaciones

“En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia como dicen ahora los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de alguno de los testigos, simplemente pedí la verdad. Imagínese yo pidiéndole mentiras a Juan Carlos Sierra su condición en los Estados Unidos no le permite mentir inmediatamente pierde los beneficios que tiene”, señaló el expresidente.

Álvaro Uribe, en su intervención ante la juez que define la preclusión de su proceso por la presunta manipulación de testigos, aseguró que todo lo referente a las interceptaciones a sus teléfonos fue un abuso de autoridad de la Corte Suprema de Justicia y a pesar de las advertencias que tenían los magistrados, continuaron con las chuzadas y la conclusión no incluyó pruebas en contra del expresidente.

“Antes de que el analista le informara a la Corte que no habían interceptado a Córdoba, sino Álvaro Uribe, le habían dicho “sigan” y fueron más de 400 registros en esos días. La Corte mantuvo este proceso en secreto, no le informó a pesar de que se le solicitó información a periodistas dedicados a infamar, hubo muchas infames contra mí para ambientar la medida de privación de la libertad”, señaló el expresidente.

Alvaro Uribe Velez llega a rendir indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos. El expresidente llegó al Palacio de Justicia sobre las 7:45 de la mañana y entró al recinto en medio de militares, escoltas y periodistas. retrato Bogota octubre 8 2019 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES

Incluso advirtió cómo circulaba un rumor por los pasillos de algunas entidades, en plena campaña presidencial de 2018, y era que a Álvaro Uribe lo iban a meter preso. Fueron comentarios que escuchó, según el expresidente, de altos funcionarios, incluso magistrados que luego lo negaron o simplemente se remitieron a decir que lo escucharon en algún pasillo.

“Cómo coincide ese interés político, cómo arman las historias judiciales basadas en el interés político de mi persona, tendré que remitir esta audiencia a lo que está en un documento público sobre lo que dijo el padre De Roux en la comisión de la verdad, lo digo con respeto, pero yo no legítimo esa comisión porque violó el resultado en plebiscito, montaron esa campaña”, explicó el exmandatario.