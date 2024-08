Antonio García arremete contra comisionado Otty Patiño y lanza ultimátum para que ELN sea excluido de Grupos Armados Organizados

Mientras todo esto ocurre, el ELN ha hecho varios pronunciamientos en donde se acusa al Ejecutivo de incumplimientos y de hacer promesas en la mesa de diálogo que no se han implementado y que por esa razón, no habrá, por ahora, una prórroga del cese al fuego bilateral que se acabó el pasado 3 de agosto.

Además, reiteró que la propuesta que hizo Gustavo Petro para destrabar el diálogo no fue novedosa y que no se entendió por qué lo hizo de manera confidencial.

Iván Cepeda dijo que una propuesta confidencial no significa que no haya transparencia y que la guerrilla no puede confundir eso porque no se está incumpliendo por parte del Ejecutivo.