“Hoy la paz con el ELN vive su peor crisis”: el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño

“La paz con esta suma de violencia siempre va a estar en crisis, es la característica, no podemos asumir que va a haber una paz tranquila, siempre va a estar sometida a las crisis que significa lograr el entendimiento con los actores armados”, expresó.

Y dijo: “Hoy la paz con el ELN vive su mayor crisis, hoy están congeladas las mesas, hoy está congelado el mecanismo de monitoreo y verificación, más que congelado no opera. Y la última declaración que hizo la delegación del gobierno fue un emplazamiento: o bueno, ustedes levantan el congelamiento y participan de manera real en la implementación o esto no va para ninguna parte. Desde luego, el ELN plantea otros temas con mentiras y dice que el gobierno no ha cumplido”.