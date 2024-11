Antonio García vuelve a lanzar críticas contra Petro; dice que el Estado y el gobierno no tienen ni política ni estrategia de paz

Aunque el gobierno Petro está haciendo su máximo esfuerzo para mantener la mesa de diálogo con el ELN, no se entiende qué pasa al interior de ese grupo criminal. Mientras en Caracas, Venezuela, los delegados de ese grupo criminal anunciaban junto con los representantes del gobierno que la agenda de diálogo se retomaría, Antonio García lanzaba duras críticas contra el Ejecutivo y el comisionado de Paz, Otty Patiño.

Según el comandante del ELN, la política de paz total del gobierno Petro no tiene futuro y explicó las razones. “Hemos dicho que el Estado y también este gobierno no tienen ni política ni estrategia de paz, pues siguen persistiendo en que la ‘paz es la desmovilización y el desarme del ELN’, y no lo que hemos pactado en la Mesa de conversaciones, donde la paz son transformaciones estructurales para el bien de los colombianos”.