Armando Benedetti conservará su investidura. Consejo de Estado negó demanda por presuntas presiones a la exministra Karen Abudinen

“Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”, señaló Karen Abudinen en uno de sus trinos.

Sin embargo, en el estudio de la demanda de pérdida de investidura el alto tribunal recibió una respuesta de la exministra de las TIC que aseguró que no se sintió presionada para realizar la cesión del mencionado contrato, recordando que tras un largo análisis se había tomado la decisión de declarar la caducidad del mismo.

“No me sentí presionada, ni coartada, ni me sentí que debía seguirle de alguna manera esa sugerencia”, explicó la exministra al Consejo de Estado. Frente a la llamada de Benedetti, aseguró que en esos momentos varios congresistas la buscaron para hablar del tema debido a la gravedad de la situación y el hecho que no se había podido recuperar los 70 mil millones de pesos del anticipo.