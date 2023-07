Así exportaban y le revendían a Ecopetrol el crudo que el ELN y empresarios le robaban; reveladores detalles del entramado

Exclusivo: la historia no contada del buque decomisado por tráfico de hidrocarburos, los dueños de la embarcación rompieron su silencio

La versión de la Sociedad Australian Bunker

Explican que hay dos motivos claros para contradecir lo planteado desde la Dijín, pues señalan que, en primer lugar, el motor del buque no funciona, por lo cual no se puede desplazar y menos almacenar tanques. Además, señalan que “en la fecha no cuenta con los permisos de navegación; todo lo anterior ratifica la imposibilidad de hacerse a altamar, y menos para aprovisionar de combustible a otras embarcaciones”.