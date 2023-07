¿Qué opina María Isabel? El tumbe a Ecopetrol

Pero no se ha detectado aún que al interior de Ecopetrol existen cómplices determinantes de esos robos. Sin embargo, la compañía se ha quedado en el ojo del huracán por cuenta de las “familias bien” que en este caso están siendo utilizadas para producirle réditos políticos a este gobierno.

¿Qué opina María Isabel? Petro vs. Cabello

Así se lo comunica el presidente en una carta a la Procuradora, que ella con razón, dice que genera un caos institucional y que es un golpe contra la democracia. El argumento del presidente es que la Convención Interamericana de Derechos Humanos prohíbe que un organismo disciplinario como es la Procuraduría y no un juez penal, suspenda los derechos políticos de los funcionarios de elección popular que eso es atentar contra los derechos humanos del funcionario pero eso sí, no va a mirar si el funcionario cometió o no cometió el delito que se le achaca, por el cual está recibiendo la sanción disciplinaria.