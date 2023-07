Iván Duque alertó por “desconocimiento” del presidente Gustavo Petro a la Procuraduría: “Claro apetito chavista autoritario”

El mandatario colombiano envió una carta a la procuradora Margarita Cabello, el pasado 25 de julio, en la que sustenta que dicho organismo administrativo no tiene facultades para sancionar a un alcalde en ejercicio.

Procuradora Margarita Cabello responde al presidente Petro

“Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República, que desconociendo del Estado Social de Derecho, quiere incumplir una orden constitucional, en donde la competencia, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, determinó que en Colombia la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal si no la ejercen múltiples autoridades. La corrupción en Colombia sobrepasa los límites del mundo entero”, fue la contundente declaración de la Procuradora Margarita Cabello ante la decisión del presidente Gustavo Petro.