Así fue el regaño del juez en el caso de la UNGRD al Gobierno Petro: “Absoluta vergüenza”. Hasta recordó al fallecido coronel Dávila

“En este caso transitaron en maletas más de cuatro, mil cinco mil millones de pesos, se le entregaron directamente a ciudadanos que seguramente alegarán que no tienen ninguna intervención como en este caso la alta consejera para las Regiones quien actuó casi como mensajera en este asunto, simplemente trasladando una suma de dinero al presidente del senado el doctor Iván Name, pero evidentemente cuando se trasladan esas sumas de dinero se debe tener conciencia de de dónde origina el dinero y por qué debo servir yo como instrumento para transportar una suma de esa cuantía de dinero so pena de verme inmersa en una investigación por lado activos si me llegan a sorprender con esa suma de dinero transitando por la calle”, dijo, visiblemente molesto el juez.