Atención | Inpec confirmó que Mancuso quedará en libertad. La orden llegó y este miércoles saldrá de La Picota

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quedará en libertad este miércoles. Los requerimientos que estaban pendientes se resolvieron en favor del excabecilla y, en cuestión de minutos, saldrá de la cárcel La Picota en el sur de Bogotá. El Inpec confirmó que la solicitud de libertad fue revisada y no hay nada que impida que el excabecilla salga de la cárcel.

“Me han informado que el jurídico de la picota, aseguró que no firmará la orden de libertad de Salvatore, que no importa que los jueces de Justicia y Paz hayan ordenado su libertad. Dice que solo atenderá órdenes de jueces de tutela o de Habeas corpus”, explicó la defensa de Mancuso.

Fuentes del Inpec le confirmaron a SEMANA que efectivamente las solicitudes surtieron el trámite y después de revisar, en detalle, los proceso en casi 30 despachos judiciales, se estableció que Mancuso no tiene requerimientos pendientes que impidan su retorno a la libertad, después de casi dos décadas de estar en la cárcel.

“El Inpec es una institución que hace parte del gobierno nacional y el señor presidente es el máximo jefe del director del Inpec, a quien le haga un llamado respetuoso para que conozcan las violaciones a derechos fundamentales en mi caso, como el derecho a la libertad personal, al debido proceso, en la medida en que no han verificado la información con la que me tienen privado de la libertad”, dijo Mancuso.

La sala de justicia y paz de Barranquilla confirmó que libró una boleta de libertad en favor de Salvatore Mancuso. Advirtió que no hay requerimientos o medida de aseguramiento pendientes en contra del excabecilla, por tal motivo, no se oponen a las decisiones del Inpec. Así las cosas, no hay nada que impida la libertad de Mancuso en el curso del día.