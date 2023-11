Atención | Procuradora Margarita Cabello pidió tumbar 41 artículos del Plan Nacional de Desarrollo

“En aplicación del principio de instrumentalidad de las formas en materia legislativa, no debe declararse la inconstitucionalidad de toda la Ley 2294 de 2023, como fue solicitado por los demandantes. Ello, pues 331 artículos no fueron objeto del trámite de conciliación y, por ello, no pueden entenderse viciados, más aún cuando no regulan ejes del Plan Nacional de Desarrollo”, advirtió la Procuraduría en su concepto.