Atención: reanudan transporte público desde Cúcuta a Venezuela

“Se estudiará si los vehículos de transporte público colectivo venezolanos a los que se les haya expedido certificación por parte de la entidad para prestar el servicio en el territorio metropolitano, no han sido sancionados por la autoridad de tránsito por infracciones a la norma de transporte, si no existen denuncias públicas por el mal servicio y si han cumplido con el mantenimiento preventivo y el estado físico normativo y de seguridad mínimos”, dijeron desde la Subdirección de Transporte Público.

¿Satena está dejando de transportar a zonas apartadas de Colombia por cubrir vuelos hacia Venezuela?

Satena, viaja a destinos apartados, incluso favorece con tarifas más económicas a comunidades de dichas regiones y que pertenecen a estratos 1 y 2. Por eso, cuando no hay vuelos disponibles, se generan una serie de traumatismos para empresarios, pobladores, entre otros. Tatiana solo quería viajar desde Bogotá como turista, pero no encontraba disponibilidad de vuelos. Así que decidió contactarse con el call center. Asegura que la respuesta que le dieron la dejó atónita. Pues le indicaron que como Satena abrió rutas a Caracas, Venezuela, entonces estaban cortos de flotas, pero que Caracas también es un buen destino.