Atentos: Embajada de Estados Unidos hace importante recomendación para no perder la visa

Una importante recomendación hizo este miércoles la Embajada de Estados Unidos a los ciudadanos colombianos que cuentan con la visa de turista B1/B2 y que desean renovarla.

A través de sus redes sociales, la oficina diplomática recomendó iniciar el proceso de renovación con dos años de antelación a la fecha en que esta expire.

La Embajada agregó que, mientras el documento siga vigente, los ciudadanos podrán seguir usando su visa actual, mientras llega la cita para renovarla.

“¿Cuándo deberías pedir la renovación de tu visa B1/B2? Recomendamos comenzar el proceso dos años antes de que expire. Mientras siga vigente, podrás seguir usando tu visa actual, mientras llega la cita para renovarla”, fue el mensaje de la Embajada publicado en Twitter.

Larga espera

En días pasados, el medio de información económica Bloomberg publicó un artículo en el que hizo referencia a los largos tiempos de espera que deben sufrir los ciudadanos de varios países del mundo, entre ellos Colombia, para poder acceder a citas en el trámite de sus visas para ingresar a Estados Unidos. Si bien los retrasos en las peticiones de visado son recurrentes en todo el mundo, el caso de Colombia preocupa aún más.

En promedio, el tiempo de espera para una cita de visado es de alrededor de 240 días, aproximadamente unos ocho meses, pero este número ha ido en aumento en muchas partes del mundo, todo impulsado, principalmente, por la pandemia del coronavirus, que llevó a un desgaste del personal y una limitación de los servicios consulares, terminando en tiempos de espera tremendamente altos.

Miles de colombianos se mantienen a la espera de que el Gobierno de Estados Unidos les dé respuesta a sus solicitudes de visa de algún tipo. Sin embargo, desde Norteamérica dicen que hacen lo posible por ir reduciendo progresivamente los tiempos.

Los colombianos tienen que esperar más de dos años para poder siquiera acceder a las citas de la visa en la Embajada estadounidense en Bogotá, teniendo un promedio de espera de 874 días, el segundo más alto del mundo, siendo superado solo por el consulado de Georgetown en Guyana, con 900 días.

Las largas esperas tienen efectos inmediatos para los afectados, ya que muchas familias buscan otros destinos vacacionales, al tener que esperar un tiempo tan prolongado para siquiera tener la cita de la visa. Lo mismo sucede con empresarios e inversionistas, que en muchas ocasiones buscan otras alternativas ante la imposibilidad de ir a los Estados Unidos.

Por otra parte, en general las capitales sudamericanas sufren por poder también tener un tiempo de espera algo bajo. Esto ya que Ciudad de Panamá tiene que esperar en promedio 731 días; Montevideo, 681; Santiago de Chile, 661; Ciudad de México, 617: y Buenos Aires, 590, por lo que se puede explicar como un efecto de la región.

Los mitos más comunes al solicitar la visa para Estados Unidos

Para entrar a dicho país de manera legal, es indispensable portar la visa, pues para las autoridades norteamericanas exigirlo como requisito de ingreso de una u otra forma permite tener cierto control sobre quienes llegan a su nación.

Así las cosas, es necesario aclarar cierto tipo de afirmaciones que desde hace un tiempo han estado circulando entre la ciudadanía y algunas razones por las cuales muchos se niegan a solicitarla, actuando bajo el temor.

Estos son algunos mitos que existen alrededor de la solicitud de la visa:

Presentar una carta de invitación garantiza la expedición de la visa: El hecho de tener una carta realmente no garantiza que esta sea aprobada, debido a que es incierto saber si el oficial del consulado solicitará o la revisará, por lo que se podría tener a la mano, pero puede que sea o no solicitada, como puede que se requiera, aunque la visa no sea aprobada.

Sin saber inglés es muy complicado tenerla: Esto es falso, porque aun a personas que saben el idioma les puede ser negada si así lo considera el oficial que se encuentre entrevistando a los solicitantes; además, hay que decir que la decisión de aprobarla o negarla también puede depender de las respuestas que entregue quien hace la petición, pues con base en eso, el agente lo decidirá.

La entrevista es muy compleja: De este lado, en la página oficial de la embajada recomiendan que el solicitante “describa en forma clara y coherente sus planes de viaje y proporcione respuestas precisas tanto al diligenciar el formulario como al responder las preguntas en el momento de la entrevista”.

Esto, debido a que entregar “respuestas inconsistentes, imprecisas o que no correspondan con la verdad, hacen más difícil que el oficial consular pueda determinar que el viaje propuesto es de carácter temporal o que el solicitante de visa califica para recibir una visa”.

Se puede presentar acompañado: En la embajada hacen la claridad en que no se permite el ingreso a “terceras personas a las entrevistas de visa. Esta regla aplica a ciudadanos y/o residentes norteamericanos. Solo se permite el ingreso al solicitante de visa, excepto cuando es un menor de edad”.

Únicamente en esos casos, “los menores pueden venir acompañados por uno de sus padres o quien tenga la custodia legal. En determinados casos, la Embajada permitirá que las personas con discapacidades u otro tipo de necesidad especial sean acompañadas en el momento de la entrevista”.