Atentos: hay nuevos horarios para subir a Monserrate en enero

El IDRD anunció un ajuste en los horarios de ingreso al sendero para los domingos 21 y 28 de enero. A partir de este fin de semana, los peregrinos y deportistas del cerro podrán disfrutar del camino a Monserrate desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. y nuevamente de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.